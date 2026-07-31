Lord of the Flies

Herr der Fliegen. Die düstere Geschichte von Kindern, die einen Flugzeugabsturz überleben und gezwungen sind, sehr schnell erwachsen zu werden. Mit klassischen Themen wie Ausgrenzung, Bullying, Demokratie und Gruppendynamik hat diese Geschichte bei mehreren Generationen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Goldings Debütroman wurde 1954 veröffentlicht, und es gibt wahrscheinlich nur sehr wenige Schulklassen, die ihn nicht als Lehrmaterial verwendet haben. Dies ist das dritte Mal, dass es für die Leinwand adaptiert wird. Die erste Adaption entstand 1963, und ich erinnere mich, dass ich die Version von 1990 in der Schule gesehen habe. Zum Cast gehören James Badge Dale und Balthazar Getty. Die Miniserie wurde von Jack Thorne geschaffen, dem Mann hinter dem von der Kritik gefeierten Adolescence, unter anderem - daher sind die Erwartungen natürlich hoch.

Hier ist eine kurze Zusammenfassung der Handlung, für den Fall, dass sie jemand - wider Erwarten - verpasst haben sollte:

Nach einem Flugzeugabsturz findet sich eine Gruppe britischer Jungen auf einer unbewohnten tropischen Insel gestrandet, wo sie allmählich in Anarchie abgleiten, da soziale Konventionen zusammenbrechen und Versuche verantwortungsvoller Regierungsführung sie in kriegführende Fraktionen spalten.

Ein Ensemble hervorragender Schauspieler hebt die Miniserie auf ein neues Niveau

Die Grundidee ist einfach, düster und lässt sich leicht sowohl beunruhigend als auch nervtötend gestalten. Ich habe keine besonders lebhaften Erinnerungen an das Buch oder die Filmversion, die ich als Kind gesehen habe, aber es ist trotzdem eine Geschichte, die mir im Gedächtnis geblieben ist und eine ganze Reihe von Filmen und Serien inspiriert hat, die dieselbe Art von Dynamik und Anarchie erforschen. Ich erinnere mich jedoch noch genau an die Figur Piggy.

Der freundliche, brillentragende, pummelige Junge, der es gut meint, aber am Ende in eine verletzliche Position gerät. Er ist auch die größte Stärke der Miniserie.

Lord of the Flies ist eine stilvolle Produktion. Und extrem gut gespielt. Die ganze Serie ruht auf den Schultern der jungen Schauspieler, und ich finde, sie alle schaffen es, überzeugend zu sein. Besonders hervorzuheben sind David McKenna als Piggy, Winston Sawyers als Ralph und Lox Pratt in der Rolle des Antagonisten Jack. Marc Munden ist der Regisseur. Unter anderem hat er das Covid-Drama Help inszeniert, in dem Stephen Graham und Jodie Comer die Hauptrollen spielen. Es braucht sowohl einen kompetenten Regisseur als auch talentierte Schauspieler, um so etwas zu schaffen. Und in dieser Hinsicht gelingt ihnen das definitiv.

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Ich mag, dass die Serie in vier Episoden unterteilt ist, die jeweils aus der Perspektive eines anderen Hauptcharakters gesehen werden. Es ist gut gemacht. Alles ist sehr geschickt inszeniert. Allerdings sind das Drehbuch und die eigentliche Umsetzung nicht ganz so gelungen. Ich habe schon früh das Gefühl, dass etwas nicht ganz stimmt.

Ich finde, die Reaktionen der Jungs werden übersehen und wirken unrealistisch. Es wird darüber nachgedacht, dass sie tatsächlich gestrandet sind, ohne zu wissen, wer wissen könnte, wo sie sind - oder ob überhaupt jemand weiß, dass sie leben -, aber viel zu wenig davon. Sie scheinen sich sehr schnell mit der Situation abzufinden, und ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass die Angst vor der Verletzlichkeit effektiv vermittelt wird.

"Ich habe die Muschel!"

Und sie setzt sich tatsächlich auf mehreren Ebenen fort. Der gesamte Aufbau der Konflikte und die daraus resultierende Anarchie sind vermasselt. Vielleicht hauptsächlich, weil Jack, der Antagonist, von Anfang an als so eindeutig böser Charakter dargestellt wird. Es werden einige Versuche unternommen, seine zugrundeliegende Unsicherheit zu zeigen, aber nicht genug. Und die Figuren verhalten sich weiterhin auf eine Weise, die überhaupt nicht glaubwürdig wirkt. Ähnlich finde ich, dass Piggy, Ralph und ein paar der anderen älteren Jungs - wenn auch ausgezeichnete Charaktere - in dieser neuen Adaption erwachsener wirken, als sie sein sollten.

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Ich weiß, ich klinge negativ, und das bin ich auch. Es gibt auch vieles, das gut ist, einige davon habe ich bereits erwähnt, aber dieser Mangel an psychologischer Tiefe hängt wie eine feuchte Decke über der Handlung. Ebenso denke ich, dass die Konflikte und die zunehmende Unruhe nicht richtig dargestellt werden. Es fühlt sich eher so an, als würde einfach Anarchie ausbrechen, und in der nächsten Szene hat Jacks Seite des Lagers angefangen, Kriegsbemalung zu malen, und verhält sich, als wäre sie in eine kollektive Psychose abgerutscht. Außerdem ist es vollgepackt mit extrem unnötigen, prätentiösen Details, die nichts hinzufügen, und zusammen mit dem ungleichmäßigen Tempo und Aufbau raubt das viel von der Spannung, die sonst hätte entstehen können.

Auf IMDb wurde es lauwarm aufgenommen, und ich kann verstehen, warum, auch wenn mehrere Kritiker es zu mögen scheinen. USA Today schrieb zum Beispiel, dass The Lord of the Flies "vier Episoden packenden, atemlos spannenden Horrors" sei, und genau darauf habe ich mich gefreut. Aber nein. Lord of the Flies hätte eine nervenaufreibende, düstere und beunruhigende Adaption sein können. Ein Remake für eine neue Generation. Etwas, das man gemeinsam sehen kann: Eltern und Kinder im richtigen Alter. Etwas, das man besprechen kann. Aber all diese zuckersüßen Details und die seltsamen Entscheidungen im Drehbuch lassen mich mit einem wiederkehrenden Gedanken zurück: Für wen ist diese Serie eigentlich gemacht? Wer ist die beabsichtigte Zielgruppe? Letztlich sind es vier Stunden wunderschöne Kulissen, hervorragende Schauspielkunst, einige beunruhigende und unangenehme Szenen und vieles, das einfach nicht funktioniert. Es ist schade. Denn ich hatte wirklich mehr erwartet - und darauf gehofft.