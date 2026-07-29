Batman: Caped Crusader - Staffel 2

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Ich habe es immer geschätzt, wenn Schöpfer etablierten Charakteren und Geschichten einzigartige Wendungen geben. Nehmen wir das Thema dieser Rezension als Beispiel. Wir haben Batman in seinem traditionellen modernen Gotham City-Setting gesehen, aber auch im feudalen Japan-inspirierten Anime Batman Ninja, im viktorianischen gotischen Gotham von Gaslight, der neongetränkten Zukunft in Batman Beyond. Das alles kommt auch noch zu einer Reise in die 1930er Jahre, in der listige Gangster mit transatlantischen Akzenten und Tommy Guns die Straßen Gothams heimsuchten.

Diese animierte Serie, bekannt als Batman: Caped Crusader, schreibt die Formel des Dunklen Ritters nicht um, da es immer noch unzählige vertraute Elemente und Designentscheidungen gibt. Bruce Wayne ist immer noch Batman, Gordon ist GCPD-Kommissar, Alfred ein treuer Diener und Freund, und wir stoßen immer noch auf eine Ansammlung berüchtigter Schurken, sei es der Riddler, Harley Quinn oder sogar im Fall der neuesten Staffel, der Joker. Der Punkt ist: Caped Crusader ist sowohl Batman, wie man ihn kennt und liebt, als auch etwas anderes, aber reicht das aus, um Caped Crusader in der zweiten Staffel der Ereignisse zu tragen?

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Wenn die erste Staffel eine "Year One"- Geschichte war, in der Batman erstmals auftaucht und sich als Gothams Beschützer etabliert, dann ist diese neueste Staffel eher ein "Year Two"- Setup, bei dem weniger Zeit auf eine Basis verwendet wird und mehr Wert auf Chaos auf den Straßen Gothams gelegt wird und erzählerische Handlungsstränge entstehen, die bald eine viel größere Auflösung haben. Der Großteil dieser Staffel ist dem Riddler und seiner Verbrechensserie gewidmet, aber er ist nur ein Teil des Puzzles, wobei die ultimative Belohnung die Ankunft des Clownprinzen des Verbrechens ist. Schon früh sieht man, in welche Richtung sich diese Episodenrunde entwickelt, auch wenn der unmittelbare Fokus auf anderen Charakteren und Schurken liegt, einschließlich frischerer Interpretationen etablierter Archetypen, sei es ein Gegner mit frostigem Herzen oder ein Fürchter, wenn man versteht, was ich meine...

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Was auch immer in jeder Folge erwartet, entfaltet sich wie eine Batman: The Animated Series-Folge, in der es eine kurze Einführung zum Thema und zur Handlung der jeweiligen Episode gibt, bevor Batman auftaucht, Spuren verfolgt und versucht, den Bösewicht des Moments zu stoppen. Es mag manchmal etwas vorhersehbar erscheinen, aber wenn man bedenkt, dass Caped Crusader von Bruce Timm stammt, dem Künstler, der The Animated Series und andere legendäre Animationserfolge für DC erschaffen hat, kann man diese Vorhersehbarkeit nicht übergehen und stattdessen schätzen, wie dieser Stil der Animationsserie immer noch von so einer angesehenen Person produziert wird. Es ist ein Rückblick auf die Vergangenheit auf die richtige Weise.

Doch es gibt auch ein frischeres Element in dieser Serie, einen Trennungsfaktor von The Animated Series in Form des noir-historischen Periodendramas. Die begrenzte Technologie, die Art, wie die Figuren kommunizieren, sprechen und sogar aussehen, die Brutalität der Epoche – all das lässt sich entfalten, um ein Batman-Projekt zu schaffen, das sich nicht allzu sehr wie das vorherige anfühlt.

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Das soll nicht heißen, dass Batman: Caped Crusader nicht von etwas mehr Biss an manchen Stellen profitieren könnte. Es ist eine ziemlich konstante Serie, selbst während der Actionszenen, und sie spiegelt auch die nostalgischere Natur der Animated Series wider, da sie grundlegend animiert ist, wobei weniger komplexe und detaillierte Szenen und Hintergründe für eine steifere Welt und starre Charaktere bevorzugt werden. Wo wir früher sagten, diese Entscheidung sei ein Produkt ihrer Zeit, ist sie jetzt eine stilistische Entscheidung, und manchmal wirkt Caped Crusader etwas abgestanden und leblos. Vielleicht würde eine lebhaftere und exzentrische Figur diese Kritik mildern, aber abgesehen von The Riddler sind die meisten Helden und Antagonisten dieser Staffel bodenständiger und berechnender, selbst Joker, dem eine gewisse Manie fehlt und der offenbar noch nicht ganz den Verstand verloren hat.

Also ja, Batman: Caped Crusader könnte an manchen Stellen etwas mehr Punch gebrauchen, aber das ändert nichts daran, dass diese Serie unterhaltsam und einzigartig zu sehen ist. Wie ich bereits erwähnte, ist es ein Rückblick in die Vergangenheit, eine echte nostalgische Reise, die an die goldene Ära der Cartoons und Animation erinnert – und ebenso daran, warum Batman weiterhin so beliebt ist, da der Held mühelos in verschiedene Epochen und Epochen eintauchen kann. Diese zweite Staffel macht genauso viel Spaß anzusehen wie die erste, also wenn du Animationen und Abenteuer mit dem Dunklen Ritter magst, solltest du sie nicht verpassen.