Ein Crossover zwischen Talamasca und Mayfair Witches? "Es gibt Potenzial, aber mehr, wenn es sich um eine Chance und nicht um eine Verpflichtung handelt"

AMC hatte am Wochenende eine große Präsenz auf der San Diego Comic-Con Málaga, denn abgesehen davon, dass wir sowohl über The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 3 als auch über Norman Reedus' Arbeit mit Hideo Kojima gesprochen haben, haben wir uns sowohl mit dem Showrunner als auch mit dem Hauptdarsteller der kommenden Anne Rice's Talamasca: The Secret Order getroffen, die später in diesem Monat auf AMC+ ausgestrahlt wird.

Im folgenden Interview, das Sie sich mit vollständigen Untertiteln in Ihrer Landessprache ansehen können, haben wir mehr über Nicholas Dentons Guy Anatole erfahren, aber können wir angesichts des breiteren Anne Rice Immortal-Universums ein Crossover zwischen der kürzlich erneuerten Serie The Mayfair Witches und der neuen Serie erwarten?

"Ja. Als wir uns damit beschäftigt haben, wollten wir, dass es so aussieht, als wären wir alle auf der gleichen Art von relativ zeitgenössischer Zeitlinie", gibt Regisseur und ausführender Produzent John Lee Hancock in ihrem Gamereactor-Interview zu. "Wir existieren alle im selben Universum. Und was dort passiert, hat Auswirkungen auf hier."

"Und ich spreche viel mit Rolin (Jones) und Esta (Spalding), den Showrunnern dieser beiden Serien, Mark Lafferty und mir, und so halten wir uns immer gegenseitig auf dem Laufenden, was wir tun, damit wir nicht von etwas überrumpelt werden, das hier in einer dieser anderen Welten passiert. Es gibt Crossover-Potenzial", bestätigt er in dem Video, bevor er abschließend kommt:

"Aber ich habe es immer als Chance und nicht als Verpflichtung gesehen. Und so haben wir in unserer Serie (Daniel) Malloy aus Interview (mit dem Vampir) und Raglan James aus Interview. Nicht, weil wir sagen: "Oh, das wäre eine großartige Gelegenheit zur Fremdbestäubung", sondern eher, weil sie wirklich zu der Handlung passen, die wir erzählen. Wir wären begeistert, wenn jemand von Mayfair Witches die gleiche Regel hätte, dass es für sie und für uns funktioniert.

