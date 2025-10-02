Der Showrunner und der Hauptdarsteller von Talamasca: The Secret Order beschreiben, wie sie fantastische Elemente in eine geerdete Realität bringen

Auf der San Diego Comic-Con Malaga in diesem Jahr hatten wir die Gelegenheit, den Vorhang für den Geheimorden zu lüften, der uns vor Vampiren, Hexen, Werwölfen und mehr rettet, indem wir mit dem Showrunner und Hauptdarsteller von Talamasca: The Secret Order sprachen. John Lee Hancock und Nicholas Denton haben jeweils ihre eigene Herangehensweise an diese übernatürliche Welt, und wir haben sie gefragt, wie sie es schaffen, dass sie sich in der Welt der Serie real anfühlt.

"Ich habe es einfach geerdet geschafft. Ich habe es in eine Welt gebracht, in der ich schreiben und Regie führen konnte, was bedeutet, dass ich nicht sagen will, dass es keine Vampire und Hexen gibt", erklärte Hancock. "Ich liebe Vampire und Hexen, aber ich wollte, dass sie kommen und sich auf eine Art und Weise mit den Sterblichen in der Welt der Sterblichen auseinandersetzen. Und ich wollte es von der Idee eines Skeptikers aus angehen und nicht von jemandem, der sagt: Ja, ich will eine Hexen- oder Vampirshow sehen. Es ist, als würde ich eine Serie über jemanden sehen wollen, weißt du, einen jungen Mann mit einer existenziellen Frage, der zufällig gelegentlich auf einen Vampir oder eine Hexe trifft."

"Ich glaube, ich habe es aus einer eher verzerrten Realitätsversion genommen. Was sich innerlich und psychologisch für diesen Charakter veränderte, führte dazu, dass er irgendwie den Verstand verlor", fügte Denton hinzu. "Und ich denke, das hat wirklich dazu beigetragen, diese Art von Angst in Guy, in der gesamten Geschichte, zu fördern. Und auch die Aufarbeitung damit könnte tatsächlich Realität werden. Diese Gestalten, die auftauchen, diese unsterblichen Wesen, obwohl er skeptisch war, sie könnten wirklich real sein."

Dadurch, dass sich die Welt bei der Entstehung der Show real anfühlt, können wir als Zuschauer die übernatürlichen Elemente in Talamasca: The Secret Order leichter akzeptieren. Wenn Sie mehr über die Show erfahren möchten, können Sie sich unser vollständiges Interview mit Hancock und Denton unten ansehen: