Der unschlagbare Tadej Pogačar gewinnt das Straßenrennen der Europameisterschaft mit sehr wenigen Zieleinläufen

Die Straßenrad-Europameisterschaften sind noch ein sehr junges und oft abgetanes Rennen im Radsportkalender, bei dem die Fahrer ihre Länder und nicht ihre Teams vertreten, wie es bei den UCI Straßenrad-Weltmeisterschaften der Fall ist. Dieser Wettbewerb wurde 1995 von der Europäischen Radsportunion ins Leben gerufen, aber erst 2016 in den Elitekalender aufgenommen.

In diesem Jahr gewannen die wohl größten Radsportstars der Welt Goldmedaillen: Remco Evenepoel für Belgien im Zeitfahren der Männer, Demi Vollering für die Niederlande im Straßenrennen der Frauen, und am vergangenen Sonntag gewann Tadej Pogačar beim Straßenrennen der Männer in der französischen Ardèche seine erste Europameisterschaft für Slowenien.

Es war ein weiterer unanfechtbarer Sieg für Pogacar, der am Ende der weltbeste Radfahrer aller Zeiten werden könnte. Nur Remco Evenepoel bedrohte ihn, kam aber nicht in die Nähe, und später beklagte sich Juan Ayuso, der Sechster wurde, dass die beiden anderen Verfolger, Christian Scaroni und Paul Seixas, nicht mit ihm und Remco zusammengearbeitet hatten, um den viermaligen Tour-de-France-Sieger einzuholen.

Dennoch bringt dieser Wettbewerb nicht viel Aufmerksamkeit bei den Zuschauern... und sogar von Radfahrern. Wie Cycling Weekly hervorhebt, beendeten nur 17 der 97 Fahrer das Rennen, das wenig Anreize in Bezug auf UCI-Punkte bietet und im Kalender eng gedrängt ist, eine Woche nach der Weltmeisterschaft, die in Ruanda, 6.000 km von Frankreich entfernt, stattfand. Zu denen, die ausschieden, gehörte auch der Vuelta-Champion Jonas Vingegaard.