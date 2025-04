Tadej Pogacar erobert den Mur de Huy mit deutlichem Sieg beim Flèche Wallonne

HQ

Tadej Pogacar ist weiterhin souverän auf der Radstrecke und gewann seine zweite Flèche Wallonne, wobei niemand sonst mit seiner Ausreißergruppe in der Mur de Huy (Wall of Huy), einem 128 Meter (420 ft) langen Hügel mit einer durchschnittlichen Steigung von 9,3 % (in einigen Abschnitten bis zu 26 %) mithalten konnte.

Er schlug den Finalisten Kévin Vauquelin um zehn Sekunden, während der Belgier Remco Evenepoel nicht den Erwartungen entsprach, die vielleicht verfrüht waren, da er sich kürzlich von einem Sturz mit mehreren Brüchen erholt hatte, und wurde Neunter, 16 Sekunden hinter Pogacar.

Die Flèche Wallonne 2025, eines der "klassischen" Rennen in den belgischen Ardennen, wird zum siebten Mal von einem Radfahrer gekrönt, der einen Regenbogen-Jeresy trägt, was bedeutet, dass Pogacar der amtierende Weltmeister ist. Seine Pause in der Mur de Huy war endgültig, und der Slowene fügt seinen fünften Saisonsieg hinzu und macht seine Enttäuschung beim Paris-Roubaix Anfang des Monats wieder gut.