La Flèche Wallonne 2025: ein weiterer Klassiker durch die belgischen Ardennen mit Pogacar und Evenepoel als Favoriten

Tadej Pogacar und Remco Evenepoel führen den nächsten Klassiker an: La Flèche Wallonne (der wallonische Pfeil), das Rad-Straßenrennen in Wallonien, Belgien, einer der drei Radklassiker in den belgischen Ardennen und eines der prestigeträchtigsten Radrennen nach den fünf "Monumenten" wie Paris-Roubaix.

Pogacar, laut UCI (Union Cycliste Internationale) derzeit der beste Radfahrer der Welt, ist der Favorit, nachdem er bereits zwei Klassiker, die Strade Biancje und die Tour de Flandes, gewonnen hat. 2023 gewann er bereits. Im vergangenen Jahr gewann der britische Radrennfahrer Stephen Williams. Aber auch Remco Evenepoel, der letzte Woche sein erstes Rennen, den Brabantse Pijl, gewann, nachdem er sich von einem schweren Sturz erholt hatte, gilt als einer der Favoriten für das Rennen. Der Belgier, zweifacher Olympiasieger in Paris, ist zudem Radweltmeister.

Ein weiterer Anwärter ist der Däne Mattias Skjelmose, Sieger des Amstel Gold Race, während Titelverteidiger Williams in diesem Jahr nicht als Favorit gilt, da das Niveau in diesem Jahr sehr ungleich ist. Das 205-km-Rennen beginnt am Mittwoch, 23. April, um 11:35 Uhr.