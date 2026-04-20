Sword of the Sea ist möglicherweise auf der Xbox unterwegs

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Vor knapp einem Jahr wurde Sword of the Sea für PC und PlayStation 5 veröffentlicht und erhielt hervorragende Kritiken für sein einzigartiges Abenteuer, in dem wir als Hoverboard-reitender Wraith eine scheinbar verlassene Welt wieder zum Leben erwecken mussten.

Neben einem zum Nachdenken anregenden Konzept und einem unverwechselbaren Stil wurde die Musik so hoch gelobt, dass das Spiel sogar mit einem Grammy ausgezeichnet wurde. Es versteht sich von selbst, dass mehr Leute das genießen wollen, und als jemand Giant Squid Studios (die Entwickler von Abzû und The Pathless) in den sozialen Medien kontaktierte, um zu fragen, ob Sword of the Sea auf Xbox portiert werden könnte, antworteten sie: "Ja, wir fangen bald an, nach Portoptionen zu suchen."

Xbox scheint also ziemlich wahrscheinlich, aber unser erster Gedanke ist, dass dies auch ein Abenteuer ist, das perfekt zur Switch 2 gepasst hätte. Wir melden uns mit mehr, sobald wir mehr wissen, aber fürs Erste drücken wir die Daumen.