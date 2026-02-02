Sword of the Sea gewinnt den Grammy für den besten Videospiel-Soundtrack

HQ

Am Wochenende erlebte die Musikwelt einen ihrer größten Abende, als die Grammys in Los Angeles stattfanden. Wir sind jedoch nicht hier, um über Sabrina Carpenters Ablehnungen oder Lola Youngs überraschende Siege heute zu sprechen, sondern zoomen stattdessen heran, um die Anerkennung der Grammys für Videospiel-Soundtracks zu betrachten.

Der Preis für den besten Soundtrack für Videospiele und andere interaktive Medien gibt es erst seit wenigen Jahren, und obwohl die Liste der Nominierten oft etwas ungewöhnlich ist (zwei Ubisoft-DLCs haben es dieses Jahr geschafft, neben Helldivers II und Indiana Jones and the Great Circle, die beide 2024 erschienen sind), Es ist schön zu sehen, dass Videospiel-Soundtracks nach so vielen Jahren lebensverändernder Musik für so viele von uns eine größere Anerkennung bekommen.

In diesem Jahr holte Austin Wintory den Sieg für den Sword of the Sea Soundtrack. Während einige Fans die fehlende Präsenz einiger großer Hits von 2025 wie Death Stranding 2: On the Beach, Kingdom Come: Deliverance II und dem allgegenwärtigen Clair Obscur: Expedition 33 beklagten, ist Sword of the Sea sicherlich ein würdiger Gewinner. Hoffen wir, dass die Nominierungsliste nächstes Jahr etwas mehr Sinn ergibt, aber bis dahin herzlichen Glückwunsch an Austin Wintory und Sword of the Sea!