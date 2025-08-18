HQ

Seitdem Journey die Pionierarbeit von Ico in eine reine Form von Emotionen, fließenden Bewegungen und wunderschönen Bildern verwandelt hat, habe ich mich gerne in alles gestürzt, was nach dem Klassiker von thatgamecompany roch. Viele andere haben das auch, und der Entwickler, der die Formel vielleicht am wörtlichsten genommen hat, ist das in Kalifornien ansässige Giant Squid. Das ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass die kreative Kraft dahinter Matt Nava ist, der zuvor Art Director bei thatgamecompany war. Das Debüt Abzû war unglaublich schön, verdankte sich aber auch ein wenig zu sehr Journey, während die Fortsetzung Pathless mehr Risiken einging, sowohl mit guten als auch mit schlechten Ergebnissen.

Das dritte Spiel des Entwicklers, Sword of the Sea, ist in vielerlei Hinsicht eine Verschmelzung der Spiele, auf denen Nava seinen Namen aufgebaut hat. Es hat die Wüsten von Journey, die Meereslebewesen von Abzû und The Pathless' Fokus auf Geschwindigkeit und Schwung. Und wenn Abzû mechanisch zu leichtfüßig war, während The Pathless zu umständlich war, schafft Sword of the Sea eine gute Balance zwischen sensorischer Erfahrung und Interaktivität. Es ist das bisher beste Spiel von Giant Squid, auch wenn es sich ein bisschen zu vertraut anfühlt.

Aber gehen wir einen Schritt zurück. Wie so oft in dieser Art von Spiel wird man ohne Hintergrundinformationen oder Motivation direkt in die Ereignisse hineingeworfen. Wer man ist, bleibt unklar, aber die Mission ist so universell, dass man schnell versteht, dass man vor allem eine reinigende Kraft der Natur ist. Man ist kein vollständig ausgearbeiteter Charakter, der von Zweifeln und Sorgen geplagt wird. Man wurde zum Leben erweckt, um das Land zu reinigen, was glücklicherweise auf dem mythischen Schwert geschieht. Auf, fragst du? Ja, auf! Denn in Sword of the Sea wird das Schwert nicht geschwungen, sondern geskatet. Und Gott sei Dank dafür, denn auch wenn ich die Idee eines magischen Hoverboard-Schwertes grundsätzlich ein wenig kitschig finde, ist es in der Praxis auch ziemlich cool, wenn man durch Wüsten, Tundra und andere wunderschöne Umgebungen rast, in denen mich Giant Squid immer wieder in ihren Bann gezogen hat. Es weckt Erinnerungen an die hervorragenden Solar Ash des Jahres 2021. Hier kommt statt Rollschuhen nur das Skateboard oder Snowboard zum Einsatz.

In der Praxis ist Sword of the Sea ein Plattformspiel, bei dem die Erkundung im Mittelpunkt steht. Man bewegt sich durch Wüsten, unterirdische Tempel und mit Lava gefüllte Höhlen auf der Suche nach Orten, an denen man mit dem Schwert Objekte aktivieren kann, die das Leben zurückbringen, oder Tore öffnen, damit man dem riesigen Turm näher kommt, der im besten Journey Stil vom ersten Moment an im Dunst flackert. Im Gegensatz zu The Pathless gibt es (mit einer großartigen Ausnahme) keinen Kampf. Man gleitet und springt herum, um die richtigen Stellen zu erreichen, und peppt das Ganze mit Tricks auf, die Punkte einbringen, aber eigentlich völlig optional sind. Die Flächen sind oft groß und offen, und es gibt keine Zielmarkierungen, aber Giant Squid markiert den Weg elegant mit visuellen Markierungen wie Landmarken und (nicht ganz so elegant) mit flatternden Flaggen.

Ein paar Mal führte die minimale Anleitung dazu, dass ich mein Ziel nicht finden konnte, was eigentlich ein Segen war. Ein großer Teil des Spaßes von Sword of the Sea besteht darin, sich in der unglaublich schönen Welt zu verlieren und abgelegene Ecken mit kleinen Tempeln und Trick- oder Plattform-Herausforderungen zu finden. Sowohl weil so kann man mehr von der Währung finden, mit der man die Fähigkeit verbessern kann, mehr Tricks auszuführen, als auch weil es einfach ein wunderbarer digitaler Raum ist, in dem man sich aufhalten kann. Die rollenden Dünen, über die man rast, laden zum Spielen um des Spielens willen ein. Ich ertappte mich oft dabei, wie ich Tricks auf meiner Route vorführte, aus keinem anderen Grund, als dass es sich gut und natürlich anfühlte.

Aber täuscht euch nicht. Es gibt viel Schwung in der entschlossenen Reise zum Turm und auch eine echte Geschichte, die besser durch das Gameplay erzählt wird als die kleinen textbasierten Überlieferungen, die mit Ortsnamen und Eigennamen um sich werfen, ohne wirklich hängen zu bleiben. Zumal man sie nicht in einem Menü nachlesen kann.

Wie ich bereits mehrfach erwähnt habe, ist die Grafik die größte Stärke von Sword of the Sea. Während Abzû und The Pathless ein stringenteres visuelles Thema kultivierten, arbeiten Nava und sein Team mit Kontrasten wie Wüste und Meer, was sehr reizvoll ist. Wenn man Oasen mit Meereslebewesen in der sengenden Wüste erschafft, sieht das so erfrischend aus, dass ich mir wünschte, ich könnte in den Bildschirm springen und im Wasser herumplanschen.

Darüber hinaus haben die weitläufigen Flächen voller Details und Fixpunkte etwas Grandioses, das der Welt einen epischen Touch verleiht, der beim Aufbau der Welt weitaus effektiver ist als die bereits erwähnten Textpassagen. Einziger Kritikpunkt ist die Framerate, die in einem einzigen Kapitel große Herausforderungen bereithält. Das ist schade, denn es ist eine der schönsten und abenteuerlichsten Gegenden des Spiels, und ein wenig seltsam, da das Spiel ansonsten einwandfrei läuft.

Ich habe knapp 3,5 Stunden gebraucht, um das Ende zu erreichen, und ehrlich gesagt, es war absolut perfekt. Sword of the Sea ist fesselnd und gut gestaltet, aber es hat nicht viele Saiten, auf denen man spielen kann, so dass die kompakte Länge dem Spiel zugute kommt, vor allem, weil es sich nie so anfühlt, als würde Giant Squid künstlich versuchen, das Spiel zu verlängern.

Sword of the Sea ist eine einfache Empfehlung für alle, die Journey, Rime, Abzû und andere verwandte Titel mochten. Getragen von seiner Grafik, die wunderschön von der Hintergrundmusik von Austin Wintory begleitet wird, bietet es jede Menge Spielspaß und trifft genau die richtigen emotionalen Höhepunkte. Diese einfache Empfehlung bringt jedoch auch einen inhärenten Kritikpunkt mit sich, da sie auch ein wenig zu vorhersehbar und vertraut ist. Wir sind nun vertraut mit der bewährten Reise zur monolithischen Geschichte und den Krisen und Rückschlägen, die sie mit sich bringt, bevor es zum endgültigen Triumph kommt. Giant Squid hat auch neue Ideen - vor allem die Art und Weise, wie man sich durch die Welt bewegt - aber manchmal fühlt es sich so an, als würden sie Elemente aus anderen Titeln etwas zu sehr remixen. Auf der anderen Seite tun sie dies mit viel Fingerspitzengefühl und unverkennbarem Talent, was Sword of the Sea letztendlich zu einem der besten Spiele des Subgenres macht.