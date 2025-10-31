Superbike-Vizemeister Nicolò Bulega wird sein MotoGP-Debüt für Ducati geben und Márquez ersetzen

HQ

Nicolò Bulega, 26-jähriger Fahrer des Ducati-Teams in der Superbike-Klasse, Vizemeister in den Jahren 2024 und 2025 (zuvor Champion in der Supersport 2023), wird ein kurzes und unerwartetes MotoGP-Debüt geben und Marc Márquez für die beiden verbleibenden Rennen des Jahres in Portugal (9. November) und Valencia (16. November) ersetzen.

Márquez stürzte am Wochenende, nachdem er Champion geworden war, und wird erst 2026 zurückkehren. Ducati entschied sich für Bulega, das über große Erfahrung in der Moto3 (50 Rennen) und Moto3 (49 Rennen) verfügt. Damit wird der Große Preis von Portugal sein klassenübergreifendes 100. Rennen in der Weltmeisterschaft sein. Er wird die Nummer 11 tragen.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich eine Saison wie diese mit einer Last-Minute-Überraschung beenden konnte. Das MotoGP-Debüt zu geben, ist der Traum eines jeden Kindes, das danach strebt, Fahrer zu werden. Und die Möglichkeit, das Weltmeister-Motorrad für die letzten beiden Rennen des Jahres 2025 zu fahren, macht alles noch spannender", sagte Bulega.

Der Italiener sagte, dass es "ein großes Risiko" sein wird und keine Erwartungen hat, und nahm die Erfahrung gelassen, da er die Fahrt am vergangenen Donnerstag auf der Rennstrecke von Jerez nur einmal testen konnte. Bulega wird weiterhin in der Superbike antreten, einem Wettbewerb mit stark modifizierten Sportmotorrädern.