Super Mario Party Jamboree wird jetzt für die Nintendo Switch 2 Edition in Full HD ausgegeben

Nobos Strategie, seine Switch 1 -Spiele zu aktualisieren und leicht zu erweitern, um die Reihen für die Veröffentlichung von Switch 2 zu stärken, war eine polarisierende Angelegenheit. Einige Spiele bieten interessantere Inhalte, während andere die Fans fragen lassen, warum sie für die Ergänzungen extra bezahlen sollten.

Zum einen waren wir von Super Mario Party Jamboree Nintendo Switch 2 Edition von nicht besonders überzeugt und stellten fest, dass die Ergänzungen von Jamboree TV nicht wirklich ein ausreichender Grund für ein Upgrade waren, auch wenn die bessere Leistung erwähnenswert war.

Obwohl das Spiel etwas flüssiger spielte, gab es in der Switch 2 -Version keine Videos in Full HD aus, aber dies wurde jetzt in einem Update behoben, was bedeutet, dass der Gruppentitel auf dem Nachfolgesystem etwas schärfer aussehen sollte.

Wie Nintendo anmerkte: "Wenn Sie die Nintendo Switch 2 Edition spielen, wird die Videoausgabe Full HD (1080p) sein, wenn Sie auf dem Titelbildschirm "Super Mario Party Jamboree " auswählen."

Dieses Update (Ver. 2.2.0) optimiert auch den Schwierigkeitsgrad für Carnival Coaster und enthält "mehrere andere Anpassungen und Korrekturen, die vorgenommen wurden, um das Spielerlebnis zu verbessern", was bedeutet, dass es sich lohnen könnte, zurückzukehren, um zu sehen, wie das Spiel jetzt aussieht und sich spielt.

Was halten Sie von Super Mario Party Jamboree ?