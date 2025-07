Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV Review: Oh, ich habe den Würfel auf dem Kopf stehen gelassen

HQ

Trotz seines irritierenden Namens galt Super Mario Party Jamboree als das wichtigste Nintendo Switch -Spiel, das letztes Jahr veröffentlicht wurde. In seinem Abschiedsjahr wurde es zum meistverkauften neuen Titel auf der Konsole, aber seine Vorzüge gingen weit über die erkennbare Marke der Serie und die massive Installationsbasis der Konsole hinaus. Und das zu Recht: Es ist nicht nur eines der besten Mario Party Spiele aller Zeiten (wenn nicht sogar das beste), sondern es ist auch eines der besten Partyspiele überhaupt.

Daher habe ich viele Stunden mit Familie, Freunden und sogar zufälligen Leuten online gespielt. Die Vielfalt und Menge an Inhalten, die unterschiedlichen Regeln für einen lockeren oder kompetitiven Ansatz, die Qualität der vielen Minispiele und die beste Präsentation der Serie haben mich, wie die meisten Kritiker, dazu gebracht, sie einfach zu loben (lesen Sie hier meine Rezension zum Mario Party Jamboree).

Wenn das Basisspiel jedoch eine solide 9 verdient hat, müssen Sie den Würfel umdrehen oder auf dieser Seite nach unten scrollen, um die Punktzahl des Pakets Nintendo Switch 2 zu finden. Es als Erweiterung zu bezeichnen, wäre großzügig, da der Inhalt und sein Wert dünner sind als bei Waluigi. Und die Rechtfertigung des 20-Euro-DLCs... Ganz zu schweigen von der Preiserhöhung von 20 € für das Basisspiel? Das ist schwer zu verkaufen. Allerdings muss ich zugeben, dass ich weiterhin mit einer angeschlossenen Kamera spielen werde, und ich liebe die Mouse Mode Minispiele, die dem Mix hinzugefügt wurden. Also... Was ist schief gelaufen?

Werbung:

Nun, vielleicht ist es nur eine Frage der Erwartungen. Du kommst von 100+ Minispielen, um hier nur 17 zu finden. Aus allen möglichen Kombinationen kann man feststellen, dass die Mouse Mode Minispiele zwar gut ausgeführt sind, aber alle in das 2v2-Format fallen. Von neuen Regeln für alle bis hin zum Sperren des Frenzy Rules hinter der Paywall des Switch 2. Von glänzenden Switch 2 -Versionen und -Upgrades, die HDR unterstützen, stellen Sie fest, dass Jamboree auf dem neuen System SDR bleibt.

Es fühlt sich einfach anders an, unausgegoren oder einfach nicht auf Augenhöhe mit der brillanten Originalveröffentlichung. Nun, jeder angesprochene Punkt hat eine mögliche Ausrede, aber am Ende des Tages fühlte es sich an, als wäre es nicht genug, wie ein kostenloses Upgrade, das so gut wie kostenlos ist.

Denn man kann verstehen, warum die 14 Mouse Mode Minispiele alle 2v2 sind, da sie Teil des neuen Carnival Coaster -Modus sind, einem im Wesentlichen Koop-Spiel, in dem Sie und Ihre eingeschnittenen Gesichter eine lustige Fahrt zusammen mit dem Talking Flowers genießen. Aber was ist, wenn ich 1v1 spielen möchte oder ein unterhaltsames Mouse Games für jeden spielen möchte? So etwas gibt es nicht.

Sie sind jedoch einzigartig, da die meisten von ihnen die Maus-Cursor mit der Drehung der Hand, den Schüttelmöglichkeiten und sogar einem nuancierteren HD Rumble 2 kombinieren (was auch für den Rest der Minispiele gilt). Selbst wenn sie das Rad nicht neu erfinden, sind das Dinge, die man mit einer normalen Maus nicht tun kann, und wir haben Bowser Spam in den Papierkorb gezogen und fallen gelassen, abwechselnd Eiskugeln gestapelt und Domino gespielt – sowohl mit Neugier als auch mit einem Lächeln im Gesicht.

Werbung:

Apropos Gesichter: Die anderen drei Spiele sind kamera- und/oder mikrofonbasiert, als Teil des neuen Bowser Live -Modus. Auch hier macht es Spaß und ist gut gemacht, da sowohl die Bildqualität (mit dem offiziellen Nintendo Switch 2 Camera, aber man kann jedes andere USB-C-Gerät anschließen) als auch die Tonerkennung (auch hier überraschend gut angesichts der Entfernung zu den Switch 2 Dock neben dem Fernseher) mehr als anständig waren, was für ein anderes Minispielerlebnis in der Serie sorgte. Aber nur drei?

Tatsächlich greifen beide Modi zu kurz, und wo ich diese 14 Minispiele genossen habe und noch genießen werde, sind sie in der größeren Gruppe zu finden, dazwischen gemischt und tauchen plötzlich als Teil der Playlist auf, als willkommene Abwechslung in Bezug auf Tempo und Stil, und nicht in ihren jeweiligen Modi.

Was meine letzten beiden Kritikpunkte betrifft, was ist der Grund, die OG nicht mit den Frenzy Rules zu aktualisieren? Ich habe damals buchstäblich "Ich vermisse ein 60-minütiges Setup" als meinen Hauptkritikpunkt geschrieben, und die 7M+ Besitzer des Basisspiels nicht mit einem so angeforderten Feature zu belohnen, scheint gemeiner und unfairer zu sein als das Boos in diesem Spiel.

Und, ja, ich verstehe, dass es für einige Titel und ihre Switch 2 -Ports Engine-Implikationen gibt, um HDR zu unterstützen (wie z. B. Super Mario 3D World oder Kirby and the Forgotten Land ), aber wenn wir uns an den "4K Nintendo" gewöhnen, der so spät zur Party kam, und ähnlich wie der 1440p Jamboree besser aussieht und funktioniert als je zuvor, Die Wahrheit ist, dass, wenn man Mario Kart, DK Bananza oder Portierungen wie die vier Zeldas oder Super Mario Odyssey genießt, sich dieses hier einfach daneben und stumm anfühlt, wie eine verpasste Chance, noch mehr zu glänzen.

Es mag also so aussehen, als würde ich hier pingelig sein, aber wenn man von Super Mario Party Jamboree kommt, erwartet man Größe und maximale Sorgfalt. Und versteh mich nicht falsch, das macht das Originalspiel nicht schlechter. Sie sollten es auf jeden Fall auf Switch 2 kaufen, wenn Sie es nie auf dem Originalsystem bekommen haben, da es der König der Partys bleibt, und selbst wenn ich Ihnen sage, dass Sie es mit einer angeschlossenen Kamera mehr genießen werden und dass die Mouse Minispiele solide Ergänzungen sind, Jamboree TV als Next-Gen-Upgrade wie ein schlechter Wurf landet.