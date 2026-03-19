Super Alloy Crush bietet ab nächsten Monat Mega Man X-inspirierte Action

Gestern berichteten wir, dass Mega Man selbst zu Sonic Racing: Crossworlds kommt, wo er ab dem 25. März als Fahrer auftreten wird. Außerdem wissen wir bereits, dass Mega Man: Dual Override nächstes Jahr erscheinen soll.

Aber... Wenn du das Gefühl hast, dass das immer noch nicht ganz ausreicht, um dein Mega-Man-Verlangen zu stillen, könnte es eine gute Idee sein, die Alternativen auszuprobieren, und eine davon ist Super Alloy Crush. Es wird von Alloy Mushroom entwickelt, die ihre Inspirationsquelle nicht verbergen:

"Super Alloy Crush ist ein temporeiches 2D-Roguelike-Brawler, inspiriert von Klassikern wie Mega Man X. Spiele als Kelly und Muu (Nr. 02), um Feinde zu besiegen und den ultimativen kosmischen Schatz zu erlangen: Planet AE-38. Allein oder mit einem Freund im lokalen Co-op, mach dich bereit für deine bisher größte Herausforderung!"

Wir konnten es tatsächlich vor Kurzem ausprobieren, und du kannst in unserer Vorschau lesen, was wir davon hielten. Nun wurde ein Veröffentlichungstermin durch einen neuen Trailer bekannt gegeben, und bereits am 8. April wird er als Early-Access-Titel auf Steam verfügbar sein.

Schaut euch unten den wahnsinnig japanischen Trailer zu diesem wahnsinnig japanischen Spiel an.