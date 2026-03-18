Mega Man tritt nächste Woche Sonic Racing: Crossworlds bei

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Neulich haben wir berichtet, dass drei neue Sega-Charaktere zu Sonic Racing: Crossworlds kommen: Red (Angry Birds) im April, Goro Majima (Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii) im April und Arle (Puyo Puyo ) im Mai. Da es sich um Sega-Ikonen handelt, werden sie ohne zusätzliche Kosten hinzugefügt, komplett mit einem neuen Fahrzeug.

Aber wie wir damals schrieben, hatten Sonic Team und Sega auch einen neuen Charaktersatz versprochen, der am 25. März erscheinen sollte, was wir als Mega Man vermuteten. Zuvor war bestätigt worden, dass er unterwegs ist, aber ohne konkretes Datum. Und... Genau das wird passieren. Denn über Threads hat der offizielle Sonic-Account einen supercharmanten Teaser veröffentlicht (mit einer Musikauswahl, die Fans lieben werden), der enthüllt, dass Capcoms ikonischstes Maskottchen bereit ist, am 25. März ein von Rush inspiriertes Kart zu hinter sich zu setzen.

Wie bei allen anderen Gastauftritten von Drittanbietern können wir uns auch auf eine Rennstrecke mit Fanservice freuen, die wir uns sehr bald ansehen werden, da die Premiere in einer Woche stattfindet. Mega Man ist für alle enthalten, die den Season Pass haben oder die Digital Deluxe Edition gekauft haben, kann aber auch separat erworben werden.

Und damit bleibt nur noch, sich zu freuen. Um die Sache noch besser zu machen, bekommt Mega Man auch sein eigenes Festival, das am Tag nach seiner Aufnahme ins Spiel beginnt, nämlich am 26. März. Schaut euch unten den Ankündigungstrailer an und wagt es ja nicht, beim Volumen zu sparen.