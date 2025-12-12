Capcom gibt uns einen Einblick in die Zukunft von Mega Man Dual Override, seinem neuen 2D-Adventure-Spiel

Capcom hat endlich seine neueste große Überraschung des Abends enthüllt, und es ist nichts weniger als die offizielle Rückkehr von Mega Man in einem brandneuen Originalabenteuer. Es war mit großem Tamtam und nur wenigen Sekunden Spiel, aber wir haben bereits die ersten Bilder von Mega Man Dual Override gesehen.

Alles, was wir bisher wissen, ist, dass es ein viel entfremderter Mega Man im klassischen Stil der Figur sein wird, in einem 2D-Side-Scrolling-Abenteuer mit viel Arcade-Flair. Derzeit wissen wir nicht viel mehr darüber, außer dass es auf allen Plattformen (PC, PS4, PS5, Xbox, PS4, PS5, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2) erscheinen wird und dass das erwartete Veröffentlichungsfenster derzeit 2027 ist.

Nichts mehr zu sagen, schau dir unten das überarbeitete Design von Mega Man in Mega Man Dual Override an.