Super Alloy Crush Gameplay-Vorschau: Klassische Pixel-Action für eine neue Generation

Es gibt eine besondere Art von Magie in Spielen, die es wagt, kompromisslos zu sein. Spiele, die sich nicht dafür entschuldigen, laut, schnell und übertrieben zu sein. Super Alloy Crush ist genau das, und selbst in dieser frühen Version ist die Vision klar – eine Explosion aus Farbe, Geschwindigkeit und Retrofuturismus – ein Spiel, das schamlos stark von Mega Man X inspiriert, aber dennoch auf eigenen Beinen steht.

Super Alloy Crush spielt in einem Universum, das von Hightech-Dekadenz geprägt ist – in dem die Legende des mythischen Planeten AE-38 Abenteurer aus der ganzen Galaxie anzieht. Es heißt, der Planet sei der ultimative Preis – ein kosmisches Paradies voller Ressourcen, Macht und Maschinen, die die wildesten Träume erfüllen können. Zwei dieser Hoffnungsträger sind der Roboter Muu und der Soldat Kelly, die beide den Traum von AE-86 teilen, aber sehr unterschiedliche Herangehensweisen verfolgen.

Von Anfang an ist klar, dass die Entwickler wirklich eine Welt erschaffen wollen, nicht nur ein auffälliges Framework, das von Pixel-Nostalgie geworfen ist. Nein, hier streben sie nach etwas Größerem, und viele Hintergrundinformationen werden dir früh zugeworfen, ob zum Guten oder zum Schlechten. Die Ambitionen sind großartig, aber wenn du erwartest, dich schnell in die Action des Spiels stürzen zu können, könnte es sich wie ein unerwarteter Stolperstein anfühlen.

Aber wie erwähnt, kann man sich über das Maß an Ehrgeiz hier nicht beschweren – die Welt ist durchdacht und die Charaktere wirken viel realer und durchdachter als in vielen anderen ähnlichen Titeln. Und wenn Super Alloy Crush dich endlich loslässt, ist es unmöglich, nicht mitreißen zu lassen.

Werbung:

Die Kämpfe sind die wahre Stärke des Spiels. Das Tempo ist hoch, die Bewegungen präzise und jeder Angriff fühlt sich befriedigend schwer an. Muu ist der schnellere der beiden, gebaut für Nahkampf, Luftkombos und schnelle Ausweichmanöver. Angriffe zu verknüpfen, Gegner in der Luft zu halten und dann mit einem digitalen Gnadenstoß abzuschließen, ist genauso süchtig machend, wie es klingt. Kelly hingegen ist methodischer und konzentriert sich auf traditionelle Puffer und Fernbedienung. Die beiden Spielstile sind einfach sehr unterschiedlich, was dazu beiträgt, dass jeder Durchgang eine eigene Persönlichkeit hat.

Aber wenn es einen Bereich gibt, an dem Super Alloy Crush wirklich aufblüht und sein wahres Gesicht zeigt, dann sind es die Bosse des Spiels – oder besser gesagt, die Kämpfe gegen sie. Diese massiven, mechanischen Kolosse sind nicht nur Hindernisse – sie sind regelrechte Showstopper – sowohl im Design als auch im Gameplay. Hier wird superstilvolles Design mit einer wirklich herausfordernden Intensität gemischt, und jeder Kampf wird zu einem tödlichen Tanz, chaotisch und pulserregend, aber auch äußerst befriedigend.

Das Gleichgewicht ist in dieser frühen Phase schon sehr gut, und dieses Gefühl des Scheiterns, Lernens und letztlich das Besiegen von etwas, das anfangs unmöglich schien, ist etwas, das das Super Alloy Crush Team wirklich einfangen konnte.

Werbung:

Dann muss ich natürlich auch die visuellen Effekte kommentieren. Denn wow. Heiliger Bimbam. Wir sprechen hier von einer reinen Liebeserklärung für Pixel Art. Die Farben sind kräftig, die Umgebungen detailliert und die Animationen voller Leben. Jede Explosion, jede Bewegung und jeder Gegner fühlt sich an, als wäre er mit Liebe und einem einzigartig unverwechselbaren und präzisen Stil geschaffen worden. Als ob das nicht genug wäre, ist auch die Musik erstklassig, mit pulsierenden elektronischen Kompositionen, die einen wirklich dazu bringen, fröhlich dahin zu sitzen und zu wiegen.

Für diejenigen, die nach dem Abschluss des Story-Modus nicht genug bekommen können, gibt es auch einen Überlebensmodus mit Wellen von Gegnern, die man abwehren muss, und zwischen den Runden hat man die Möglichkeit, seinen Charakter aufzurüsten. Unglaublich unterhaltsam und zugleich süchtig machend, und mit etwas mehr Feinschliff könnte das wirklich, verdammt gut werden.

Super Alloy Crush ist ein Spiel, das bereits Seele, Ehrgeiz und eine echte Liebe zu klassischer Action ausstrahlt. Es ist nicht fertig, nicht perfekt – aber es ist voller Energie und Versprechen. Für diejenigen, die schnelle 2D-Spiele mit klarer Identität und kompromissloser Einstellung lieben, solltest du das auf jeden Fall ausprobieren. Denn wenn das Team so weitergeht wie bisher, könnte das durchaus ein wahrer Kultklassiker werden.

Das Spiel soll demnächst als Early Access erscheinen, und eine Demo ist auf Steam zum Ausprobieren verfügbar.