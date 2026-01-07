Straßburg verpflichtet den ehemaligen Wolves-Trainer Gary O'Neil als Nachfolger von Rosenior

HQ

Gary O'Neil, ehemaliger Trainer von Wolverhampton Wanderers und AFC Bournemouth, wurde nach dem Weggang von Liam Rosenior zu Chelsea als neuer Trainer des Ligue-1-Vereins Racing Club de Strasbourg ernannt. Straßburg gab dies am Mittwoch, einen Tag nach Roseniors Ernennung, bekannt und wird am Samstag gegen Avranches in der Coupe de France debütieren.

Gary O'Neil, 42, beendete 2019 seine Fußballkarriere, nachdem er für Teams wie Portsmouth, West Ham United, Bristol City und Bolton Wanderers gespielt hatte. Als Trainer arbeitete er in der Saison 2022/23 für AFC Bournemouth und später für Wolverhampton Wanderers, wo er im Dezember 2024 entlassen wurde.

"Es ist ein Verein mit einer einzigartigen Geschichte, unglaublicher Leidenschaft, Widerstandskraft und natürlich loyalen Fans, die wollen, dass dieses Team gut spielt und erfolgreich ist. Wir haben eine spannende Gruppe von Spielern und klare ambitionierte Ziele für die Saison. Mein Fokus liegt darauf, hart mit dem Kader zu arbeiten, um alles für den Erfolg des Vereins zu geben", sagte O'Neil.

Straßburg belegt den siebten Platz in der Ligue 1, dieselbe Position, auf der Rosenior in der letzten Saison anführte, was ihnen die Qualifikation für die UEFA Conference League verschaffte, wo sie sich kürzlich für das Achtelfinale qualifizierten.