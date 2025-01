Positive Reaktionen auf Osgood Perkins' The Monkey

HQ

Oz Perkins' neuer Film The Monkey, der auf der gleichnamigen Kurzgeschichte von Stephen King basiert, wurde kürzlich einem ausgewählten Publikum gezeigt, und die ersten Reaktionen deuten auf einen wirklich verdrehten und unterhaltsamen kleinen Horrorstreifen hin. Der Film wird als eine wilde Mischung aus Gremlins und Creepshow im Ton beschrieben, mit gleichen Teilen Blut und Lachen. Kurz gesagt, es scheint, dass wir Stephen King-Fans in der Dunkelheit des Februars etwas haben, auf das wir uns freuen können. Im Folgenden können Sie einige der ersten Meinungen lesen.

"Verehrt The Monkey. Oz Perkins ist seit seinen Anfängen einer der aufregendsten Genrefilmemacher, und sein neuester Film ist so gut, wie man ihn im Kino haben kann – lustig, beängstigend, ergreifend und so, so lustig. Ein seltener Film, der in Bezug auf das schwindelerregende Chaos mit Gremlins verglichen werden kann."

"The Monkey hat mich von Anfang bis Ende von Ohr zu Ohr lächeln lassen! Wollten Sie schon immer, dass sich FINAL DESTINATION auf die Screwball-Comedy-Aspekte konzentriert? Dann hat Oz Perkins genau den richtigen Film für Sie! Blutiges Chaos, viel Herz, Theo James in einer fantastischen Zwillingsleistung! Ich hatte einen verdammten Spaß!"

"Heilig. Scheiße. Osgood Perkins' The Monkey ist ein Hardcore-Publikumsliebling voller Lacher und Blut, der mich die ganze Zeit über zum Lächeln gebracht hat. Ich werde das noch ein paar Mal sehen. Dieser Film ist genau das, was wir brauchten."

The Monkey feiert am 21. Februar in den Kinos Premiere.

Planen Sie, The Monkey zu sehen, und welche Stephen-King-Adaption ist Ihre Lieblingsadaption?