Stephen Curry erreicht 25.000 Punkte in der NBA und ist damit der 26. Spieler, dem diese Marke erreicht

Stephen Curry ist der 26. Spieler in der Geschichte der NBA, der die Marke von 25.000 Karrierepunkten überschritten hat. Curry, seit 2009 Point Guard der Golden State Warriors und vierfacher NBA-Champion, schaffte es beim 115:110-Sieg gegen die Detroit Pistons, diese Zahl zu erreichen, indem er in 33 Minuten 32 Punkte erzielte und vier weitere Dreier zu seiner unglaublichen Bilanz hinzufügte.

Curry hat in seiner Karriere nun 25.017 Punkte erzielt, ist damit der 26. Spieler mit den meisten Punkten in der NBA-Geschichte und der vierte mit aktiven Spielern. Der beste Torschütze aller Zeiten ist LeBron James (41.924). Dabei wird jedoch nur die reguläre Saison mitgezählt.

Letzte Woche war LeBron James der erste NBA-Spieler, der mehr als 50.000 Punkte erzielte und damit die reguläre Saison und die Play-offs hinzufügte. Wenn wir dieser Regel folgen würden (die reguläre Saison und die Play-offs hinzurechnen), wäre Stephen Curry mit 28.983 Punkten tatsächlich 21. in der Gesamtwertung. Die NBA neigt jedoch dazu, Play-offs bei dieser Art von Statistiken beiseite zu lassen - schließlich ist es nicht fair, die Anzahl der Punkte während der regulären Saison, wenn alle Teams die gleiche Anzahl von Spielen spielen, mit den Play-offs zu vergleichen.

Wenn wir also sagen, dass Stephen Curry der erste NBA-Spieler ist, der in der NBA-Geschichte mehr als 4.000 Dreier erzielt hat, dann wird es auch nur in der regulären Saison sein. Das wird wahrscheinlich diese Woche passieren: Curry hat nun in seiner gesamten Karriere 3.993 Dreier erzielt, (viel) mehr als jeder andere: Der zweite ist James Harden mit 3.112. LeBron James ist Siebter mit "nur" 2.542 Dreiern. Und nochmals, das zählt nur die reguläre Saison.