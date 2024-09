Star Wars Outlaws: Der Regisseur äußert Unzufriedenheit mit den Kritiken

HQ

Star Wars Outlaws wurde letzte Woche veröffentlicht, und Eindrücke von Spielern und Kritikern sind in freier Wildbahn zu finden. In unserem Netzwerk-Test haben wir dem Spiel eine 8 gegeben. Eine sehr gute Punktzahl, aber insgesamt liegt die Metacritic-Punktzahl bei 76.

Das ist nicht genau das, was sich Creative Director Julian Gerighty erhofft hatte. Im Gespräch mit GamesRadar sprach er ein wenig über die Resonanz auf das Spiel. "Ich bin ein wenig enttäuscht vom Metacritic", sagte er. "Natürlich ist uns die Anerkennung durch Presse und Kritiker sehr wichtig, aber die Spieler fühlen sich wirklich mit dem verbunden, was wir getan haben."

Es fühlt sich seltsam an, auf eine positive Metacritic-Bewertung zu schauen und enttäuscht zu sein, aber wir nehmen an, dass Gerightys Hoffnungen in das Spiel einfach sehr groß waren. Eine weitere enttäuschende Nachricht ist, dass sich Star Wars Outlaws nicht so gut verkauft wie erhofft, da die Ubisoft-Aktie nach der Veröffentlichung des Spiels ein 10-Jahres-Tief erreicht hat.