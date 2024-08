HQ

Ich bin mir sicher, dass es viele kritische Kritiken zu Star Wars Outlaws geben wird, und das aus gutem Grund. Schon früh machten die Presse, Influencer, verschiedene Content-Ersteller und Meinungsmacher sowie der Durchschnittsverbraucher deutlich, dass die einfachere Spielformel und das strukturelle Gerüst fehlerhaft, ja sogar geradezu langweilig wirkten.

Ich bin nicht hier, um Ihnen, lieber Leser, zu beweisen, dass all diese heißen Takes falsch sind, noch werde ich versuchen zu argumentieren, dass Outlaws weit mehr zu bieten hat als das, was die meisten anderen bereits gesehen haben. Ich bin einfach hier, um zu sagen, dass ich genossen habe, was Outlaws mir serviert hat, und obwohl ich kritisch sehen konnte, dass Massive Entertainment eine Gameplay-Schleife entworfen hat, die hier ein wenig zu einfach ist, hat es es dennoch geschafft, für mich persönlich ein ziemlich großartiges Star Wars Erlebnis zu sein, basierend auf anderen Elementen wie Sound, Visuelles Design, Sprachausgabe, Quest-Design und all die anderen Aspekte, die ebenfalls ein immersives Spielerlebnis unterstützen.

Damit meine ich, dass, wenn du das Gameplay von Star Wars Outlaws bereits gesehen hast, es ziemlich repräsentativ für das ist, was Massive geschaffen hat, im Guten wie im Schlechten. Du mischst dich in die verschiedenen Beziehungen zu den mächtigen Kartellen der Unterwelt, indem du große und kleine Missionen erledigst, du erkundest die weiten Flächen auf deinem Speeder, du findest Ressourcen, mit denen du dein Blaster verbessern kannst, dasselbe Speeder und dein Raumschiff, du findest "Experten", die als eine Art dynamisches Skill Tree fungieren, und du beschäftigst dich mit etwas oberflächlichen, aber funktionalen Kampfszenarien in Deckungsgründen und Uncharted -ähnlichem Plattforming. Das war's auch schon.

Aber all die guten Sachen liegen dazwischen, denn während du dich auf das einfache Gameplay einlässt, arbeiten tonnenweise kleine Details daran, diese immer zerbrechliche Immersion zu schaffen, und dank ziemlich solidem Drehbuch und Sprachausgabe, gut gemachtem Kunstdesign und Musik sowie detaillierten Welten bekommst du vielleicht das bisher Star Wars -ähnlichste Star Wars -Spielerlebnis.

Es ist ein etwas verwirrender Ansatz, ich weiß, also gehen wir einen Schritt zurück. Du bist Kay Vess, eine blauäugige, naive, aber schlaue Frau aus Canto Bight, die ihr ganzes Leben auf der Straße gelebt hat, von einem enttäuschenden Schurkenjob zum nächsten, von einem enttäuschenden Ergebnis zum nächsten. Von den Rebellen in eine Falle gelockt und von einem neuen, gefräßigen und machthungrigen Syndikat, Zerek Besh, mit einem sogenannten "Death Mark " versehen, muss sie sich nun in einem Leben auf der Flucht zurechtfinden, in dem der einzige wirkliche Ausweg darin besteht, für die anderen Syndikate zu arbeiten. Kays Reise ist voller Wendungen, und obwohl das Spiel ein sogenanntes "Golden Path " hat, macht es eine Tugend, eine Nebelwand zu werfen, in der es etwas schwierig zu sein scheint, zu entschlüsseln, was der nächste offensichtliche Schritt nach vorne ist, bis es klar wird. Die verschiedenen Syndikate haben ein Reputation -System, das je nach deinen Aktionen ständig schwankt, und je nachdem, an wen du dich herangezogen hast, erhältst du Zugang zu neuen Missionen, die selbst in ihrer Bedeutung variieren. In einem Moment infiltrierst du eine Imperial Weltraumbasis und im nächsten hältst du Crimson Dawn Mitglieder zurück, um sicherzustellen, dass Unschuldige Zeit haben, einer Schuld zu entkommen. Es ist nicht gerade so, dass das Modell, mit dem die Inhalte geliefert werden, innovativ ist, und man könnte es sogar als Ubisoft-esque bezeichnen, aber die Geschichte ist linear, es gibt klarere, etablierte Motive für die Charaktere, mit denen man interagiert, und es funktioniert alles die meiste Zeit.

Wie funktioniert das in der Praxis? Nun, die meiste Zeit wirst du dich in verschiedenen Metropolen bewegen, mit gewagten Gerüchten über risikoreiche Jobs, Syndikate, die nach ein paar erfahrenen Händen suchen, und Credits, die darauf warten, gestohlen zu werden. Du kommst an, erkundigst dich bei Mittelsmännern und stellst dich den Anführern der Syndikate vor, dann führst du große und kleine Missionen aus, die in der Regel leichtes Jump'n'Run, ein paar Stealth-Szenarien hier und da und Schusswechsel mit Pykes, Crimson Dawn, Stormtroopers - was auch immer beinhalten. An der Oberfläche brodelt jedoch dein Ruf, und wenn du eine Pyke Basis infiltrierst, um etwas für Crimson Dawn zu stehlen, wirkt sich das auf deinen Ruf aus. Wie gesagt, diese Werte schwanken ziemlich stark, und das ist der springende Punkt, und obwohl es nicht ganz so dynamisch ist, wie es scheint, ist es eine aufregende Möglichkeit, sich in der kriminellen Unterwelt zurechtzufinden. Bist du loyal oder ein opportunistischer Wendehals? Sind Sie für die Credits dabei, oder geht es darum, Vertrauen aufzubauen? Es ist wirklich deine Entscheidung, und das Spiel passt sich entsprechend an.

Manchmal kann es aber auch zu starr werden. Star Wars Outlaws belebt umstrittene Stealth-Szenarien wieder, in denen du nicht nur von vorne anfangen musst, wenn du entdeckt wirst, sondern die betreffende Mission tatsächlich versagst. Nicht nur das, auch Ihr Ruf leidet darunter. Es wäre großartig, wenn das Spiel einen ausdrucksstärkeren und dynamischeren Ansatz für Stealth zulassen würde, aber diese linearen, sofort scheiternden Abschnitte gehören zu den schlechtesten des Spiels und zeigen das Reputation -System von seiner schwächsten Seite.

Glücklicherweise kann man die meiste Zeit erwischt werden, und es geht von einem etwas einfachen Möchtegern-Fotografen Splinter Cell zu einer klassischen, bombastischen Star Wars -Schießbude über, die mit J.J. Abrams-Blendenflecken, klassischer Star Wars -Musik und nostalgischer Ikonografie gefüllt ist. Es funktioniert, trotz seiner Einfachheit. Ich stimme teilweise mit denen überein, die diese Schießereien antiquiert, altmodisch und wieder starr finden. Aber es funktioniert, vor allem, weil es gelingt, die Illusion zu etablieren, dass dies deine Schurkengeschichte ist und dass du wirklich mit dem Stormtroopers in einer der Hangarbasen des Empire in Konflikt geraten bist. Du kannst die Fässer deines Blaster austauschen, um sie besser zu Shields anzupassen, es gibt Deadeye -ähnliche Mechaniken und es gibt andere Waffen zum Aufheben, sowie Granaten. Aber Sie haben es mit eigenen Augen gesehen und wissen im Grunde schon, was es kann und was nicht. Es ist funktional und es gelingt meistens, Ihre Investition in die Welt und die Geschichte aufrechtzuerhalten.

Das Gleiche gilt im Grunde für Plattforming und Steuerung im Allgemeinen. Das Navigieren als Kay ist sehr befriedigend, und das Gleiche gilt für den Umgang mit ihr Speeder und dem Raumschiff Trailblazer, obwohl diese Weltraumabschnitte wohl das schwächste Glied des Spiels sind. Wenn es einen Hauptkritikpunkt an der ganzen Erfahrung gibt, dann ist es, dass das Bindegewebe zwischen all diesen Komponenten ein wenig rau wirkt und ein wenig poliert ist. Im Großen und Ganzen gibt es Aspekte von Outlaws, die ein wenig unfertig erscheinen, was merkwürdig ist, wenn man bedenkt, dass das Spiel vor so langer Zeit "Gold geworden" ist, aber ob es nun Animationen, Physik oder einfach nur allgemeines "Feinschliff und Finish" sind, wie sie sagen, es ist schwieriger zu verzeihen, dass ein Spiel, das mechanisch und strukturell so einfach ist, keine Uncharted -ähnliche Präsentationsqualität hat, oder sogar nur etwas, das The Witcher 3: Wild Hunt entspricht. Allerdings habe ich schnell einen goldenen Mittelweg in der mitgelieferten Quality Mode gefunden, die 40fps liefert, aber mit gewissen grafischen Detailstufen aufgedreht ist. Hier bleibt das Spiel reaktionsschnell, liefert aber anmutig einige großartige Ausblicke, Effekte und Details. Hier wird auch die Star Wars -Atmosphäre wiederhergestellt, denn obwohl die Technik manchmal hinterherhinkt, sind die künstlerische Richtung, die Farben, die Kontraste und der Einfallsreichtum hinter der Ästhetik des Spiels erstklassig.

Massive trifft hier den Nagel auf den Kopf, aber ob du zu denen gehörst, die über einfache Strukturen und noch einfachere Gameplay-Loops hinwegsehen können, ist für mich schwer zu sagen. Aber vielleicht unterstreicht es noch einmal die Tatsache, dass dies nur meine Meinung zu Outlaws ist, und ich beurteile sie auf der Grundlage der Parameter, nach denen ich ein Spiel beurteile. Wie auch immer, nachdem das aus dem Weg geräumt ist, ist das Wichtigste an einem Spiel wie Outlaws die Atmosphäre, und diese wird mit Licht, Sound, Musik und aufregenden Szenarien geschaffen, die sich anfühlen wie etwas aus einem Star Wars Film. Hier liefert Outlaws ab, und es wird zur absoluten "Rettung" des Spiels, das Ass im Ärmel, wenn man so will. Ich hatte einige epische Momente in Outlaws, einschließlich der Infiltration einer Imperial -Basis auf Toshara und der knappen Flucht vor einem Team von Deathtroopers. Ich war in wilden Luftkämpfen in Asteroidengürteln auf Akiva mit Tie Fighters auf den Fersen und dem klassischen Soundtrack, der durch meine Kopfhörer dröhnte, und ich habe mich aus angespannten Situationen mit mehreren kriminellen Syndikaten herausgeredet. All diese Momente geschahen durch einfache, aber funktionierende Mechaniken, und ich entschied mich, das in diesem Moment zu verzeihen, im Austausch für die Empathie, die das Spiel so schnell für mich aufgebaut hat. Wenn Sie das Gleiche tun können, ist Outlaws definitiv Ihre Zeit wert.