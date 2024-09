Ubisoft verliert Börsenwert nach der Veröffentlichung von Star Wars Outlaws

HQ

Viele von euch werden noch ihre ersten Seitenhiebe und Jobs als Söldner und Schurken in Star Wars Outlaws machen, aber es scheint, dass die etwas lauwarme Aufnahme als erwartet (es ist das Spiel mit der größten Marketingkampagne in der Geschichte des Unternehmens) dazu geführt hat, dass sein Wert in den Augen der Märkte gelitten hat.

Laut Reuters sind die Aktien von Ubisoft seit dem 27. August, als die Early-Access-Editionen von Star Wars Outlaws veröffentlicht wurden (und einen Tag nach der Veröffentlichung der Rezensionen des Spiels), stark gesunken. Der Aktienkurs von Ubisoft ist Berichten zufolge auf dem niedrigsten Stand seit 2015 und liegt derzeit bei rund 15,2 Euro pro Aktie. Das sind 85 % weniger als zu seinem teuersten Zeitpunkt im Juli 2018 (Preis pro Aktie von 102,95 €) und 30 % seit Beginn dieses Jahres 2024 (danke, VGC).

Es wäre jedoch sehr schwierig, Outlaws die Schuld für diesen Rückgang zu geben. Ubisoft hatte in diesem Jahr zwei große Veröffentlichungen, Skull and Bones und XDefiant, die die Erwartungen nicht erfüllten. XDefiant hatte einen sehr guten Start, aber heute gibt es kaum noch jemanden, der weiterspielt, und seine Kontinuität ist fraglich. Skull and Bones hingegen ist eher im Schatten geblieben und befindet sich aktuell in Season 3, wobei unklar ist, wie viele Piraten auf PC und Konsolen auf seinen Meeren unterwegs sind.

Ubisoft ist jedoch ein langlebiges Unternehmen und hat noch viel zu bieten, um das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen. Prince of Persia: The Lost Crown ist ein Beispiel für die Qualität der letzten Zeit, und alle Augen sind auf den großen Titel Assassin's Creed Shadows später in diesem Jahr gerichtet, der die beliebte Serie endlich ins feudale Japan führt.