Stand der Frauen Champions League nach dem 5. Spieltag: Die Gruppenphase ist entschieden

HQ

Die Champions League der Männer für 2024 ist zwar bereits abgeschlossen, aber die Champions League der Frauen Champions League hat noch eine Woche vor sich. Und im Gegensatz zu den immer noch verwirrenden Wettbewerben der Männer behält dieses Spiel das alte Format einer Gruppenphase bei: vier Gruppen mit je vier Vereinen, von denen jeder zweimal gegen jeden Gegner spielt, zu Hause und auswärts.

Und nach dem 5. Spieltag, der in dieser Woche ausgetragen wird, gibt es nicht viel Raum für Überraschungen: Die Überlegenheit der europäischen Top-Teams ist klar.

Olympique Lyonnais, der am meisten geehrte Klub in der Women's Champions League, führt die Gruppe A mit 15 Punkten an und schlägt Galatasaray mit 0:6. Wolfsburg wird ebenfalls mit 9 Punkten weiterkommen, ein weiterer großer Sieg gegen die Associazione Sportiva Roma.

In Gorup B dominieren Chelsea (15 Punkte) und Real Madrid (12 Punkte) gegen den niederländischen Klub Twente mit nur 3 Punkten (und einem weiteren 6:1 gegen Chelsea) und Celtic mit 0 Punkten.

In Gruppe C führen Bayern und Arsenal mit 13 und 12 Punkten, Juventus liegt mit 3 Punkten weit dahinter.

Und auch in der Gruppe D hat Manchester City eine perfekte Bilanz von 15 Punkten, dahinter liegt der amtierende Meister Barcelona mit 12 Punkten. Der Rest der Vereine, das schwedische Hammarby und der österreichische SKN St. Pölten, haben gegen die größeren Klubs nichts zu tun.

Alle Gruppenführer werden nächste Woche aufeinandertreffen

Nächste Woche findet der letzte Spieltag statt, und da die kleineren Mannschaften bereits mathematisch disqualifiziert sind, steht die Führung der Gruppen auf dem Spiel: Zufälligerweise treffen die beiden Führenden der vier Gruppen in derselben Woche aufeinander:

Real Madrid - Chelsea: Dienstag, 17., 18.45 Uhr MEZ

Olympique Lyonnais - Wolfsburg: Dienstag, 17. September, 21:00 Uhr

Barcelona - Manchester City: Mittwoch, 18., 18.45 Uhr MEZ

Arsenal - Bayern: Mittwoch, 18., 21.00 Uhr