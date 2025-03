S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Patch 1.3 enthält weit über 1000 Fixes

HQ

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl wurde bei der Veröffentlichung recht gut bewertet, aber Fans und Kritiker merkten an, dass das Spiel mit Fehlern überschwemmt wurde, etwas, das Entwickler GSC Game World seitdem zu beheben versucht.

Der erste Patch dieses Jahres brachte 1700 Korrekturen und Verbesserungen für das Spiel, und Patch 1.3 schafft satte 1200+ Änderungen. Die KI reagiert jetzt besser, Feinde erkennen eure Schritte leichter und Mutanten bewegen sich während des Kampfes flüssiger. Außerdem könntest du mit einigen Nerfs an einigen Artefakten den Kampf etwas kniffliger finden.

Aber es gibt auch an anderer Stelle Buffs, die dich am Leben halten, während du dich in der Zone bewegst, sowie neue Todesbildschirme, zusätzliche Audios und Animationen, die das Spiel insgesamt vollständiger machen, einschließlich neuer VFX-Tiere und einer neuen Art von Anomalie. Schaut euch hier die ausführlichen Patchnotes an.