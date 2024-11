S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornoby: Tipps für Anfänger, die dir helfen, in der Zone zu überleben

HQ

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ist ein herausforderndes Spiel. Deine Waffe hat kein Fadenkreuz, und Ressourcen sind rar, besonders zu Beginn. Gegner können dich mit wenigen Treffern erledigen. Es ist völlig in Ordnung, den Schwierigkeitsgrad zu senken, wenn du hauptsächlich die Geschichte genießen möchtest. Doch wenn du die Zone vollständig erkunden willst und entschlossen bist, nicht aufzugeben, findest du hier einige Tipps für einen leichteren Start.

Waffen können wertvoller sein als Körper

Ein etwas kryptischer Start, aber was ich damit meine, ist, dass es zu Beginn des Spiels wichtig ist, sich daran zu erinnern, dass eine Leiche vielleicht nicht alles hat, was man sich wünscht. Außer der einen oder anderen Wurst, einer kaputten Pistole und einem Verband findet man an den meisten Körpern nicht wirklich etwas Wertvolles. Stattdessen solltest du sicherstellen, dass du jede Waffe deiner Feinde entlädst. Selbst von den kaputtesten Waffen ist Munition immer nützlich, und der Nahkampf ist in S.T.A.L.K.E.R. 2 ziemlich schrecklich, also solltest du sicherstellen, dass du nicht das gefürchtete Klicken einer leeren Waffe hörst. Es lohnt sich, zu überprüfen, ob Sie auch die Munition für Ihre Waffe kennen, da Sie sonst mit Vorräten an nutzlosen Kugeln enden können, die besser verkauft oder gelagert werden.

Kümmere dich um deine Waffen

Wenn wir schon beim Thema Waffen sind, lohnt es sich, Gutscheine zu sparen, um sie reparieren zu lassen. Eine kaputte Waffe ist eine echte Todesfalle in S.T.A.L.K.E.R. 2. Wenn deine Waffe in einem schlechten Zustand ist, wirst du feststellen, dass sie zufällig repariert werden muss, was bedeutet, dass du, gerade als du kurz davor bist, von einem Mutanten gesprungen zu werden, ein schreckliches Klicken hören und ein paar Sekunden in der Animation verbringen kannst, um die Fehlfunktion zu beheben. In den meisten Siedlungen gibt es Techniker, die deine Waffe gegen eine Gebühr reparieren. Sobald du eine Waffe auf 100 % gebracht hast, hält sie eine Weile, also würde ich empfehlen, sie einfach vollständig zu reparieren, bevor du eine Siedlung verlässt und in einen neuen Bereich der Zone ziehst.

Halten Sie es leicht

Im ersten Tipp habe ich empfohlen, nicht jede Waffe aufzuheben, die du siehst, und das liegt daran, dass S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ein ziemlich strenges Gewichtsmanagementsystem hat. Dein Sprinten und Gehen wird langsamer, wenn du deine empfohlene Ladung überschreitest, und wenn man bedenkt, dass es keine Schnellreiseoptionen gibt, könnte es noch eine Weile dauern, bis du all deine Sachen an einen Händler verkaufen kannst. Wenn du einen Haufen kaputter Waffen hast, kannst du sie auch nicht gewinnbringend verkaufen, da Händler kaputte Waren ab einem bestimmten Punkt nicht mehr mitnehmen. Es ist also wirklich nur das Beste, viel Munition, viel Heilung und ein paar Waffen bei sich zu haben. Selbst Lebensmittel können schnell viel Gewicht aufnehmen, und ehe ich mich versah, trug ich kiloweise Brot mit mir. Mach stattdessen einfach das Beste aus deinem Vorrat, der mit dir in jedes neue Gebiet reist, und stopfe all deine Extras dort hinein.

Helfen ist besser als behindern

Auf deiner Reise durch die Zone wirst du auf zufällige Begegnungen mit NPCs stoßen. Diese sind nicht so langwierig wie Nebenmissionen und nehmen nur einen Moment deiner Zeit in Anspruch, um sie abzuschließen. Auch wenn sie vielleicht etwas unbeholfen sind und du die Person, die um Hilfe bittet, einfach töten kannst, wirst du dafür sehr wenig belohnt werden. Selbst wenn du nur eine schöne Summe an Gutscheinen bekommst (die Spielwährung in S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ), ist es besser als das bereits erwähnte Bündel Wurst und eine nutzlose Pistole. Die Zone scheint kein Ort zu sein, an dem du sehr weit kommst, wenn du deinen Mitmenschen hilfst, aber wenn du das eine oder andere Nebenziel erreichst, besonders wenn du gerade erst anfängst, kannst du die zusätzlichen Ressourcen erhalten, die du brauchst, um das Leben ein wenig einfacher zu machen.

Halten Sie Ihre Position

Kommen wir nun zu den spezifischeren Tipps: Wenn du dich in S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl befindest, wirst du oft ein schnelles und chaotisches Ende finden, wenn du rennst und schießt, besonders wenn du einem Mutanten gegenüberstehst. Stattdessen führt sich die KI in der Regel selbst zu dir, so dass es nützlich sein kann, ein paar Deckungspunkte zu wählen, die du festhalten kannst, besonders am Anfang, wenn du dich an das Zielen gewöhnst. Gegen unsichtbare Mutanten ist es in der Regel zu deinen Gunsten, eine Ecke zu nehmen und darauf zu warten, dass sie zuschlagen, bevor du sie mit Blei füllst, und solange du den Granaten von Menschen ausweichst, schauen sie oft in den Lauf deines Gewehrs, wenn sie um eine Ecke biegen, auf der Suche nach dir. Es hört sich etwas lahm an, und wenn du wirklich keine Lust hast, geduldig zu sein, kann es gegen menschliche Feinde nützlich sein, eine Schrotflinte zu schnappen und einzutauchen, denn jeder Schuss in den Bauch, die Brust oder den Kopf aus nächster Nähe wird sie in Stücke sprengen.

Keine Angst vor dem Piepser

Je mehr du S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl spielst, desto mehr wirst du dich an das Piepen gewöhnen, das dir anzeigt, dass eine Anomalie in der Nähe ist. Während du einige von ihnen vorübergehend mit einem Bolzen entfernen musst, kannst du meistens, insbesondere bei den Säure- und Feueranomalien, einfach hindurchlaufen, leichten Schaden nehmen und den Schmerz vermeiden, deine Bolzen perfekt zu werfen. Es ist wirklich eine zeitsparende Übung, und obwohl Sie wahrscheinlich einen Bolzen bereit haben sollten, wenn Sie einen Piepton hören, sind sie nicht immer eine Notwendigkeit.

Sparen Sie auf Reisen

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl hat eine Autosave-Funktion, die normalerweise während der Missionen oder in bestimmten Zeitintervallen aktiviert wird. Wenn du jedoch von Mission zu Mission reist, kann es sein, dass du auf zufällige Feinde triffst, vielleicht ein oder drei Mutanten. Du könntest hier leicht dein Ende erreichen und musst den ganzen Weg vom Ende der letzten Mission reisen. Es ist ein einfacher Tipp, aber pass auf jeden Fall auf, dass du sparst, denn du weißt nie, wann du von den anderen Bewohnern der Zone überfallen wirst.

Wir hoffen, dass diese Tipps dir auf deinem Weg zum Stalker helfen können. Wenn du selbst Tipps hast, um die Zone zu überleben, hinterlasse sie unten!