Champions-League-Tabelle nach Spieltag 5: Teams, die sich heute für das Achtelfinale qualifizieren würden

HQ

Die Champions League hat Spieltag 5 abgeschlossen, mit nur noch drei Spieltagen, darunter zwei aufeinanderfolgende im Januar. Es gibt bereits mehrere Teams, die – sofern keine großen Überraschungen – wissen, dass sie sich für die nächste Runde qualifizieren, direkt bis zum Achtelfinale oder in die K.-o.-Playoffs.

Allerdings hat nur ein Team alle 15 Punkte, nachdem es die fünf Spiele gewonnen hat: Arsenal (das ebenfalls nur ein Tor erzielt hat). Vier weitere Teams haben 12 Punkte, was bedeutet, dass sie nur noch einen Sieg (und ein Unentschieden) davon entfernt sein könnten, um sich einen Platz unter den Top 8 der Tabelle zu sichern, da laut Statistik mit 16 Punkten ausreicht, um sich zu qualifizieren.

Mit noch neun Punkten auf dem Spiel kann viel passieren: Dies ist die Champions-League-Tabelle vom 26. November, mit der Anzahl der Punkte (und der Tordifferenz in Klammern). Denkt daran, dass Teams zwischen 9 und 24 für die K.-o.-Runde qualifiziert sind, aber Teams ab 25 Jahren scheiden aus...