Vor Jahrzehnten sponserte Nintendo einige europäische Teams, wie Fiorentina mit dem Nintendo-Logo und Sevilla mit dem Super-Nintendo-Logo in den 1990er Jahren. Nintendo hat seitdem aufgehört, Fußballteams zu sponsern, mit einer Ausnahme: ihrem eigenen japanischen Verein.

Kyoto Sanga FC, derzeit einer der besten Fußballvereine Japans, hat die neuen Trikots für die Saison 2026 vorgestellt, die Pikmin-Charaktere hinten zeigen. Der Club hat seinen Sitz in Kyoto, derselben Stadt, in der sich auch der Nintendo-Hauptsitz befindet, und Nintendo besitzt 16,6 % des Clubs, weshalb sie das dezente Nintendo-Branding auf ihren Trikots tragen werden.

Obwohl Kyoto Sanga 1922 gegründet wurde und einer der wenigen unabhängigen Fußballvereine war, professionalisierten sie sich 1933 dank der Finanzierung mehrerer Unternehmen, darunter Nintendo. Seitdem spielten sie zwischen der ersten und zweiten Division, hatten aber in der Saison 2025 ihre beste Saison aller Zeiten und belegten den dritten Platz in der J1-Liga.

Die japanische Liga wird auf ein neues Kalenderformat umstellen, bei dem die Spielzeiten von Herbst bis Frühling statt im Kalenderjahr statt im Kalenderjahr statt im Kalenderjahr verlaufen (die gleiche Entscheidung wie die nordamerikanische MLS in diesem Jahr, um besser an die Kalender der europäischen Liga und deren Transfermärkte auszugleichen). Daher werden die Vereine zwischen Februar und Juni 2026 an einem kürzeren Turnier teilnehmen, bekannt als 2026 J1 100 Year Vision League, und Kyoto Sanga wird diese Trikots während dieses Turniers tragen.