Große Veränderungen für die MLS geplant, um sich besser an die europäischen Fußballligen anzupassen

Die Major League Soccer, der wachsende Fußballwettbewerb in den Vereinigten Staaten und Kanada, wird im Jahr 2027 eine große Änderung erfahren: einen neuen Termin, um ihn an die europäischen Fußballwettbewerbe im Kalender anzupassen. Derzeit und seit der Gründung der Liga im Jahr 1993 folgt jede MLS-Saison einem Kalenderjahr, wobei die reguläre Saison Ende Februar beginnt und im Oktober endet, gefolgt von Play-offs, Conference Finals und MLS Cup, die bis Dezember laufen.

In dieser Saison finden die Conference-Finals Ende November und der MLS Cup am 6. Dezember statt. Aber dieses Format wird nicht lange Bestand haben: Die MLS wird es 2027 ändern und an die europäischen Wettbewerbe anpassen: beginnend im Spätsommer und endend im Frühjahr.

Die MLS-Saison 2026 folgt wie gewohnt, die Saison 2027 wird jedoch verkürzt: nur 14 Spiele in der regulären Saison, in den Playoffs und im MLS-Cup zwischen Februar und Mai 2027.

Es folgt die erste MLS-Saison mit dem aktualisierten Spielplan: Die reguläre Saison beginnt von Mitte bis Ende Juli 2027 und endet Ende Mai 2028, einschließlich Playoffs und MLS Cup.

Von Mitte Dezember bis Anfang Februar wird es eine Winterpause geben, im Januar gibt es überhaupt keine Spiele. Aufgrund des harten Winterwetters in einigen Teilen Nordamerikas werden sie "die Heimtermine auf den nördlichen Märkten im Dezember und Februar begrenzen".

Warum hat die MLS ihren Spielplan geändert?

Die Änderung reagiert auf mehrere Gründe, vor allem, um sich an den großen europäischen Fußballligen zu orientieren, was natürlich dazu beitragen kann, mehr Zuschauer, aber auch eine bessere Präsenz im Sommertransferfenster zu bringen. sowie die Reduzierung von Terminkonflikten mit der FIFA. Son Heung-min, der größte Neuzugang des Jahres in der MLS, musste mitten in der Saison zum Los Angeles FC wechseln, da er den Verein nach dem Ende der Saison von Tottenham Hotspur verließ.

Die Playoffs im Mai würden bessere Zuschauerzahlen bringen, da der heimische Sportkalender weniger überfüllt ist und das Wetter milder ist. Derzeit kollidieren die MLS-Playoffs im November und Dezember mit der NFL- und College-Football-Saison.

Diese Änderung wurde nicht leichtfertig vorgenommen: Vorausgegangen waren zwei Jahre, in denen wir Feedback von Eigentümern, Spielern, Führungskräften, Gewerkschaften und Fans eingeholt hatten. Ihr Ergebnis? 92 % der Zuschauer sprachen sich für die Änderung aus.