Spieler der Minnesota Timberwolves mit einer Geldstrafe von 50.000 US-Dollar belegt, weil er gesagt hatte: "Mein Mist ist größer als deiner"

Anthony Edwards, Spieler der Minnesota Timberwolves, könnte in den kommenden Jahren einer der größten NBA-Stars sein, nachdem er in den letzten drei Jahren als All-Star ausgewählt wurde. Es gibt jedoch einen Aspekt, den er verbessern muss: das Verhalten. Als er am vergangenen Sonntag im ersten Spiel der Playoffs gegen die Los Angeles Laker zu einer Geldstrafe von 50.000 US-Dollar verurteilt wurde, weil er im ersten Spiel der Playoffs gegen die Los Angeles Laker "unangemessene Sprache gesprochen und eine obszöne Geste gegenüber einem Fan gemacht hatte", war klar, dass Minnesota mit 117:95 gewann (die Lakers gewannen später das zweite Spiel).

Der Vorfall ereignete sich im dritten Viertel in der Crypto Arena, als Edwards während der Auszeit saß. Ein Lakers-Fan schrie seinen Teamkollegen Rudy Gobert an, und Edwards schrie den Zuschauer an, griff ihm schließlich in den Schritt und sagte: "Mein Schwanz ist größer".

Die NBA verhängte gegen Edwards eine Geldstrafe von 50.000 US-Dollar... Das erhöht sich in diesem Jahr auf insgesamt 380.000 US-Dollar, all das in Form von Geldstrafen für Verhaltensverstöße, wie Fluchen in Interviews oder Gesten gegenüber Beamten. Edwards ist auch der Spieler mit den meisten technischen Fouls in dieser Saison und wurde nach seinem 16. Foul für ein Spiel gesperrt und fast ein zweites Mal gesperrt, als er sein 18. Foul beging, wie The Athletic berichtete.