Los Angeles Lakers schlagen zurück und sind dank Luka Doncic in den Playoffs noch am Leben

Die Los Angeles Lakers schlagen zurück und gleichen die NBA-Playoffs (1:1) gegen die Minnesota Timberwolves aus. Die Lakers waren Dritter im Westen, Minnesota war Sechster, aber sie erlitten am vergangenen Sonntag eine ihrer hohen Niederlagen, 117:95, und verloren mit 22 Punkten.

Aber Luka Doncic und LeBron James wurden besser, die Verteidigung wurde solider und sie schlugen Minnesota im ersten Viertel mit 34:15, was bedeutete, dass die Timberwolves immer hinter der Anzeigetafel zurücklagen, auch wenn sie sich am Ende etwas steigerten und mit 94:85 endeten.

Die Hoffnung der Lakers auf eine Rückkehr in die Finals ist erneuert. Das letzte Mal, dass sie ins Finale einzogen, war 2020, als sie Miami Heat besiegten. Das letzte Mal, dass sie das Conference-Halbfinale erreichten, war im Jahr 2023, als sie in den Conference Finals gegen die Denver Nuggests mit 0:4 verloren.

Die nächsten beiden Runden in den Playoffs finden am Samstag, 26. April (2:30 Uhr BST, 3:30 Uhr MESZ) und Sonntag, 27. April (20:30 Uhr BST, 21:30 Uhr MESZ) statt. Es handelt sich um eine Best-of-Seven-Serie, so dass der erste, der vier Spiele gewinnt, ins Conference-Halbfinale einzieht.