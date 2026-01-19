Spiele der UEFA Champions League in dieser Woche am vorletzten Tag der Ligaphase

HQ

Die UEFA Champions League kehrt diese Woche für die letzten beiden Spieltage der Ligaphase zurück, in zwei aufeinanderfolgenden Wochen, in denen wir vor den K.-o.-Phasen wissen, wer sich qualifiziert und wer den Wettbewerb verlässt.

Ende 2025 hatten nur vier Teams ihre Qualifikation für die Play-offs bestätigt, sind sich jedoch weiterhin unsicher, ob sie unter die Top Acht kommen. Unterdessen wissen zwei der 36 Teams bereits, dass sie ausgeschieden sind...

Wenn du keine Action verpassen möchtest, hier sind die Champions-League-Spiele, die du diese Woche sehen kannst.

UEFA Champions League Spiele diese Woche:

Dienstag, 20. Januar



Kairat Almaty gegen Club Brugge: 16:30 CET, 15:30 GMT



Bodø/Glimt gegen Manchester City: 18:45 CET, 17:45 GMT



Kopenhagen gegen Napoli: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



Inter gegen Arsenal: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Olympiakos gegen Leverkusen: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Real Madrid gegen Monaco: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



Sporting CP gegen Paris Saint-Germain: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Tottenham gegen Borussia Dortmund: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Villarreal gegen Ajax: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Mittwoch, 21. Januar



Galatasaray gegen Atlético de Madrid: 18:45 CET, 17:45 GMT



Qarabağ gegen Frankfurt: 18:45 CET, 17:45 GMT



Atalanta gegen Athletic Club: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Chelsea gegen Pafos: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Bayern München gegen Union Saint-Gilloise: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Juventus gegen Benfica: 21:00 CET, 20:00 GMT



Newcastle United gegen PSV Eindhoven: 21:00 CET, 20:00 GMT



Marseille gegen Liverpool: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Slavia Prag gegen Barcelona: 21:00 MET, 20:00 GMT

