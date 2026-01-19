Sport
Spiele der UEFA Champions League in dieser Woche am vorletzten Tag der Ligaphase
Die Champions League kehrt 2026 am 20. und 21. Januar zurück.
Die UEFA Champions League kehrt diese Woche für die letzten beiden Spieltage der Ligaphase zurück, in zwei aufeinanderfolgenden Wochen, in denen wir vor den K.-o.-Phasen wissen, wer sich qualifiziert und wer den Wettbewerb verlässt.
Ende 2025 hatten nur vier Teams ihre Qualifikation für die Play-offs bestätigt, sind sich jedoch weiterhin unsicher, ob sie unter die Top Acht kommen. Unterdessen wissen zwei der 36 Teams bereits, dass sie ausgeschieden sind...
Wenn du keine Action verpassen möchtest, hier sind die Champions-League-Spiele, die du diese Woche sehen kannst.
UEFA Champions League Spiele diese Woche:
Dienstag, 20. Januar
- Kairat Almaty gegen Club Brugge: 16:30 CET, 15:30 GMT
- Bodø/Glimt gegen Manchester City: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Kopenhagen gegen Napoli: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT
- Inter gegen Arsenal: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Olympiakos gegen Leverkusen: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Real Madrid gegen Monaco: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT
- Sporting CP gegen Paris Saint-Germain: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Tottenham gegen Borussia Dortmund: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Villarreal gegen Ajax: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
Mittwoch, 21. Januar
- Galatasaray gegen Atlético de Madrid: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Qarabağ gegen Frankfurt: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Atalanta gegen Athletic Club: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Chelsea gegen Pafos: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Bayern München gegen Union Saint-Gilloise: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Juventus gegen Benfica: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Newcastle United gegen PSV Eindhoven: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Marseille gegen Liverpool: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Slavia Prag gegen Barcelona: 21:00 MET, 20:00 GMT