Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Dallas Cowboys bricht Zuschauerrekorde für die reguläre NFL-Saison

HQ

Das Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Dallas Cowboys an Thanksgiving (am Donnerstag, den 27. November in Dallas), das mit 31:28 zugunsten der Cowboys endete, brach alle Rekorde für die reguläre NFL-Saison (ohne die Play-offs) mit einer Zuschauerzahl von 57,23 Millionen in den USA auf CBS, mit einem Höchststand von 61,357 Millionen.

Damit wird der bisherige Rekord von 42,1 Millionen Zuschauern in einem Spiel zwischen den Dallas Cowboys und den New York Giants im Jahr 2022 gebrochen.

Die Kansas City Chiefs, Gewinner von drei Super Bowls in den letzten sechs Jahren (verloren 2025 gegen die Philadelphia Eagles), haben in dieser Saison sechs ihrer zwölf Spiele verloren und laufen Gefahr, sich nicht für die Play-offs zu qualifizieren. Die reguläre NFL-Saison hat nur fünf Spieltage, die am 4. Januar enden, bevor die Play-offs vom 10. bis 26. Januar und der Super Bowl am 9. Februar stattfinden.