Kansas City Chiefs und Patrick Mahomes, die nach der Niederlage gegen die Dallas Cowboys Gefahr laufen, die NFL-Play-offs zu verpassen

Die Kansas City Chiefs, Gewinner von drei Super Bowls in den letzten sechs Jahren, darunter 2023 und 2024, sowie 2025 Vizemeister (wo sie mit 22:40 gegen die Philadelphia Eagles verloren), könnten dieses Jahr nicht einmal die Playoffs erreichen, nachdem die Dallas Cowboys sie in Arlington, Texas, mit 31:28 besiegt hatten.

Der Kampf zwischen den besten Pass-Offenses der NFL, Dak Prescott für Dallas und Patrick Mahomes für Kansas City, ging Prescott zurecht, der den Dallas Cowboys geholfen hat, die amtierenden Meister Philadelphia Eagles zu schlagen. Zwei aufeinanderfolgende Siege gegen Super-Bowl-Teams.

Am schlimmsten für Mahomes und die Chiefs, die fünf der letzten sechs Super Bowls erreicht haben, ist, dass sie in dieser Saison 6-6 stehen und ernsthaft Gefahr laufen, zu verlieren, um erstmals seit 2014 wieder in die Play-offs zu kommen.