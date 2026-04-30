Spiders wurde liquidiert und andere Studios sind zahlungsunfähig, aber Nacon s Connect wird trotzdem weitergeführt

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Nacon befindet sich in letzter Zeit in allen möglichen schwierigen Gewässern, da das französische Unternehmen Insolvenz anmeldete und die Zukunft vieler seiner Entwickler gefährdete. Tatsächlich wurde ein Entwickler bereits stark von der Situation betroffen, denn der GreedFall-Macher Spiders wurde liquidiert und das Studio endgültig geschlossen.

Trotz dieser wirklich traurigen Nachricht ist Nacon offensichtlich der Meinung, dass es der beste Zeitpunkt ist, bekannt zu geben, wann die lange verschobene Nacon Connect-Show stattfinden wird. Und es ist wirklich bald!

Am 7. Mai kehrt die Connect-Messe mit einer Sendung zurück, die ab 19:00 BST/20:00 CEST gestreamt wird, wobei viele der kommenden Projekte und Zubehörteile des Verlags im Rampenlicht stehen werden.

Nacon erklärt: "Als Flaggschiff-Event des Jahres bietet die neue Ausgabe von NACON Connect Spielern und der Presse die Möglichkeit, die neuen Projekte von NACON sowohl für die Zubehörabteilung als auch für die Videospielveröffentlichung zu entdecken.

"Im Programm des Abends: Ankündigungen ambitionierter Spiele, eine Vorschau auf kommende Innovationen für das Zubehörsortiment und exklusive Spielsequenzen für erwartete Titel wie The Mound, Edge of Memories, Endurance Motorsport Series und das kürzlich angekündigte Hunter: The Reckoning - Deathwish."

Da die Show bevorsteht, wurde ein Highlight-Reel geteilt, das Sie unten finden können.