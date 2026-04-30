Spiders bestätigt die Liquidation und dass "wir unsere Tätigkeiten sofort einstellen"

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Kürzlich wurde berichtet, dass der Entwickler Spiders Opfer des Zusammenbruchs von Nacon werden wird, da der französische Entwickler liquidiert werden soll, nachdem er aufgrund der Insolvenzsituation für seinen Publisher und Eigentümer keinen Aufkauf erzielen konnte. Dies wurde inzwischen vom Studio bestätigt.

In einem Beitrag in den sozialen Medien erklärt Nacon, dass es liquidiert werden soll und dass der Entwickler "unsere Aktivitäten sofort einstellen" soll, da "das Unternehmen als Ganzes nicht mehr existiert."

Mit dieser traurigen Nachricht im Hinterkopf merkt Spiders an, dass alle geplanten DLCs, die in Arbeit waren und den Fans versprochen wurden, nun in die Verantwortung von Nacon fallen wird, sie nach Belieben zu veröffentlichen – und das alles, bevor das französische Studio eine Entschuldigungsbotschaft für diese enttäuschende Wendung übermittelt.

"Es tut uns leid, dass es so weit gekommen ist, und wir möchten jedem Einzelnen von euch für eure Unterstützung über die Jahre danken.

"Wenn Sie Fragen haben oder Probleme mit Ihren Spielen haben, kontaktieren Sie bitte direkt Nacon, da wir nicht mehr antworten können."

Spiders hatte ein recht arbeitsreiches Jahrzehnt und brachte zwei GreedFall-Spiele und Steelrising hervor, mit dem Vorbehalt, dass keines von beiden große kommerzielle Erfolge war und der Entwickler daher ein so elendes Schicksal erwartete.