Nacon beantragt Insolvenz, wenige Tage nach Bekanntgabe des neuesten Nacon Connect

HQ

Nächste Woche erscheint die neueste Nacon Connect-Show, eine Sendung, die viele der kommenden Projekte des französischen Verlags schärft und ins Rampenlicht rückt. Auch wenn Sie sich vielleicht auf das, was sie bereithält, gespannt sein mögen, sollte auch gesagt werden, dass sie von einer sehr ernsten Situation für das gesamte Unternehmen überschattet wird.

In einem neuen Schreiben gibt Nacon bekannt, dass es Insolvenz beantragt hat. Der Verlag befindet sich in einer katastrophalen finanziellen Lage, alles wegen der Muttergesellschaft Big Ben Interactive, die selbst große Schwierigkeiten hat. Was genau passiert ist, erklärt der Brief wie folgt:

"In einem Videospielsektor, der von langen Investitionszyklen und bedeutenden Transformationen geprägt ist, gab Nacon am 20. Februar 2026 bekannt, dass die Situation seines Mehrheitsaktionärs Bigben Interactive, das nach einer unerwarteten und späten Ablehnung seines Bankenpools nicht in der Lage war, die teilweise Rückzahlung seines Anleihedarlehens an seine Anleihegläubiger zu leisten, seine eigenen Aktivitäten erheblich beeinträchtigt."

Da Nacon seine Schulden nicht wie erwartet zurückzahlen kann, wird es bald eine "finanzielle Restrukturierung" durchlaufen, in der Hoffnung, seine Aktivitäten fortsetzen zu können, parallel zur "Restrukturierung seiner Schulden unter gerichtlicher Aufsicht". Der Haken besteht darin, dass Nacon außerdem bestätigt, dass seine "verfügbaren Vermögenswerte es nicht erlauben, seine fälligen Verbindlichkeiten zu erfüllen", weshalb die Insolvenz eingeleitet wurde.

Es ist unklar, was dies für Nacons Mitarbeiter, Entwickler, Videospiele in Produktion usw. bedeuten wird, aber das Unternehmen fügt Folgendes hinzu:

"Ziel dieses Verfahrens ist es, alle möglichen Lösungen zu bewerten, um die Nachhaltigkeit der Aktivitäten des Unternehmens unter bestmöglichen Bedingungen zu gewährleisten, Mitarbeiter zu schützen und Arbeitsplätze zu erhalten, während mit den Gläubigern in einem ruhigen und konstruktiven Rahmen neu verhandelt wird."

Bis diese Situation behoben ist, sind die Aktien von Nacon vom Aktienmarkt suspendiert. Wir erwarten, dass im Verlauf der "Verfahren" weitere Informationen zu diesem Thema geteilt werden.