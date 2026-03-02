Nacon hat die Connect-Präsentation dieser Woche auf Mai 2026 verschoben

HQ

Es waren einige sehr ungewöhnliche Tage für den französischen Publisher Nacon, denn am 23. Februar bestätigte das Unternehmen, dass seine jährliche Connect-Sendung am 4. März zurückkehren und Updates sowie Neuigkeiten zu vielen seiner größten kommenden Titel und Projekte bringen wird. Diese Ankündigung wurde jedoch von Nacons Insolvenz überschattet, was die Frage aufwirft, was die Zukunft für das Unternehmen bereithält, falls überhaupt.

Seit der Insolvenznachricht wurden Verlagsverträge beendet, unter anderem mit den Rennsport-Herstellern Teyon und der Competition Company, und das nächste Update in dieser sich entwickelnden Situation betrifft das geplante Connect, das diese Woche wie erwartet nicht mehr stattfinden wird.

Der Nacon Connect wurde auf ein unbestimmtes Datum im Mai 2026 verschoben. Eine Erklärung von Nacon erklärt die Begründung:

"Um sicherzustellen, dass unsere zukünftigen Ankündigungen die Wirkung haben, die sie verdienen, hat Nacon die strategische Entscheidung getroffen, die nächste Ausgabe seiner Nacon Connect, die ursprünglich für den 4. März geplant war, zu verschieben. Angesichts eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds für das Unternehmen entscheiden wir uns, unsere Ressourcen auf kommende Veröffentlichungen und die Entwicklung unserer aktuellen Spiele zu konzentrieren. Diese Zeit ermöglicht es uns, unsere Projekte zu verfeinern und uns auf ein neues Nacon Connect im Mai vorzubereiten, das die Arbeit unserer Studios bestmöglich präsentiert. Bis dahin werden zahlreiche Kommunikationen stattfinden, um Spiele wie GreedFall: The Dying World, Dragonkin: The Banished, Cthulhu: The Cosmic Abyss und viele andere zu unterstützen."

Erwarten Sie bald weitere Informationen zum kommenden Nacon Connect.