Sparmaßnahmen, Konflikte und Beleidigungen... Steckt der spanische Fußball in der Krise?

Steckt der spanische Fußball in der Krise? Das scheint der Gedanke zu sein, der in den letzten Wochen in den spanischen Medien ständig herumgeworfen wird. Auf der einen Seite der Medaille steht die institutionelle Krise (dem ehemaligen Präsidenten des spanischen Fußballverbands (RFEF) drohen derzeit zweieinhalb Jahre Gefängnis wegen sexueller Übergriffe und Nötigung, während der derzeitige Präsident gerade von einem Korruptionsfall freigesprochen wurde). In der Zwischenzeit führen LaLiga und RFEF fast ununterbrochen Krieg mit den Klubs über alle möglichen Themen (vor einem Monat waren es Barcelona und Laporta mit der Dani-Olmo-Situation, jetzt ist es Real Madrid mit den Schiedsrichtern...). Seit ich letzten Herbst angefangen habe, diesen Sportteil in Gamereactor zu schreiben, scheint keine Woche zu vergehen, in der es keine beschämende Situation gibt, über die man sprechen kann.

Und was ist in der Zwischenzeit mit den anderen Clubs los? Völlige Austerität. Auf dem Wintertransfermarkt, der den größten Teil des Januars andauerte und Anfang dieser Woche endete, gab LaLiga nur 26 Millionen Euro aus. Das ist die Summe aller 20 Erstligisten in Spanien, die für neue Spieler für den spanischen Fußball ausgegeben haben.

Zum Vergleich: Die Premier League gab in diesem Winter auf dem Transfermarkt 427 Millionen Euro aus. Die Hälfte davon wurde von Manchester City für fünf Neuverpflichtungen bezahlt. Die Ligue 1 gab 200 Millionen Euro aus, die Serie A 228 Millionen Euro.

Das ist weniger als die Summe, die in anderen, viel kleineren Fußballligen wie Ligen in Norwegen, Russland, Belgien, Mexiko, Kroatien oder sogar der zweiten deutschen Liga gezahlt wird.

Nur fünf Teams, Sevilla, Athletic, Villarreal, Betis und Valladolid, haben in diesem Winter nennenswerte Neuverpflichtungen getätigt. Die Hälfte der Gesamtsumme stammt von Betis, das 13 Millionen Euro für den kolumbianischen Stürmer Cucho Hernández vom MLS-Team Columbus Crew ausgegeben hat. Einige Klubs warten vielleicht auf den Sommer, um sinnvollere Geschäfte zu machen, aber bisher ist das Image, aber ohne Atlético de Madrid, FC Barcelona und Real Madrid, die sich gegen Neuverpflichtungen entschieden haben, haben die anderen Klubs kaum die Kraft, den Markt zu bewegen, was Zweifel an der finanziellen Nachhaltigkeit des Wettbewerbs aufkommen lässt...