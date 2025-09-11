Spanische Schiedsrichter erklären die umstrittensten Entscheidungen in einem wöchentlichen Video

HQ

Schiedsrichter sind oft die umstrittensten "Spieler" in einem Fußballspiel, und sie können es nie allen recht machen. In Spanien gibt es fast jede Woche Debatten darüber, ob Schiedsrichter dieser Mannschaft nützen oder sie behindern, an denen alle Vereine beteiligt sind. Und selbst mit dem VAR und all den technologischen Fortschritten passieren immer noch Fehler und sind unvermeidlich.

Aus diesem Grund hat die spanische Schiedsrichterkommission (CTA) eine neue Maßnahme angekündigt, um die wütenden Fans zu beruhigen und zumindest die Transparenz zu erhöhen. Jeden Donnerstag wird ein Video veröffentlicht, in dem die umstrittensten Schiedsrichterentscheidungen erklärt werden, die an jedem Spieltag in LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion (erste und zweite Liga) und LaLigaF getroffen wurden, wobei das erste Video heute, am 11. September, veröffentlicht wurde.

Diese Stücke werden von einem Beratungsausschuss außerhalb des CTA entschieden, und die Videos sind "das Ergebnis des Reformprozesses und der Arbeit, die der CTA mit seinem neuen Vorstand auf der Grundlage der Leitprinzipien Transparenz, einheitliche Kriterien und Objektivität durchführt."

Ein Tor von Ferran Torres vom FC Barcelona hätte aberkannt werden müssen

Unter den Spielzügen, die in dem Video besprochen werden, handelt es sich um zwei umstrittene Spielzüge in Bezug auf den FC Barcelona und Real Madrid. Zunächst hätte ein Tor von Ferran Torres aus Barcelona gegen RCD Mallorca "ausgeschlossen werden müssen", so die Schiedsrichter, weil Mallorca-Spieler Raíllo am Boden lag, nachdem er vom Ball am Kopf getroffen worden war. "Bei Verdacht auf eine Gehirnerschütterung muss der Schiedsrichter das Spiel sofort abbrechen, damit der Spieler behandelt werden kann", was bedeutet, dass das Tor nicht hätte zählen dürfen. "Dieses Stück erinnert uns daran, dass die Sicherheit des Fußballers an erster Stelle steht, dann alles andere", sagten sie.

Ein weiterer umstrittener No-Goal-Treffer von Arda Guller für Real Madrid gegen Oviedo wurde jedoch zu Recht wegen Handspiels aberkannt, beharren die Schiedsrichter.