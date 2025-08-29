Spaniens Kapitäne Rodri und Carvajal kehren nach langen Verletzungen in den Kader zurück

HQ

Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente hat am Freitag den Kader bekannt gegeben, der für die nächsten beiden WM-Qualifikationsspiele im September nach Bulgarien und in die Türkei reisen wird. Und die große Neuigkeit war die Rückkehr der beiden Kapitäne, Rodri von Manchester City und Dani Carvajal von Real Madrid, nach ihren Verletzungen in die Mannschaft.

Beide Spieler erlitten zu Beginn der letzten Saison Kreuzbandverletzungen und fielen monatelang aus. Sie kehrten am Ende der letzten Saison zurück, spielten einige Minuten bei der Klub-Weltmeisterschaft und beginnen nun, bei ihren Klubs Fuß zu fassen, obwohl sie noch kein volles 90-minütiges Spiel absolviert haben. Sie haben die Möglichkeit, gegen viel schlechter platzierte Rivalen zu spielen (Rodri hat in diesem Jahr nur 15 Minuten in der Premier League gespielt).

"Die wichtigste Nachricht ist, dass sie wieder bei uns sind. Mit Leidenschaft und viel beitragend. Sie sind unsere Kapitäne und auf ihren Positionen die besten der Welt", sagte de la Fuente. Der Trainer, der im vergangenen Jahr Europameister wurde, wurde auch gefragt, ob er Joan García, den neuen Torhüter von Barça, nicht nominiert habe. "Ich spüre keinen Druck von ihm oder irgendjemand anderem. Wir haben den besten Sportdirektor der Welt, und er kennt alle Torhüter wie kein anderer. Er hätte dort sein können, aber nicht, weil er für Barça gespielt hat. Wir wählen nicht nach Vereinen aus; sie sind Spieler der spanischen Nationalmannschaft."

Spaniens Kader für September 2025

Torhüter

Unai Simón, Raya, Remiro

Vorwärts

Carvajal, Porro, Le Normand, Huijsen, Vivian, Cubarsí, Cucurella, Grimaldo

Mittelfeldspieler

Rodrigo, Zubimendi, Fabián, Pedri, Merino, Gavi, Fermín

Verteidiger

Mikolaj Barbanell / ShutterStock

Morata, Oyarzabal, Ferran, Olmo, Nico Williams, Lamine, Yeremy, Jesús Rodríguez