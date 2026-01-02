Spanien erleidet im Eröffnungsspiel des United Cup eine deutliche Niederlage: 3:0 für Argentinien

HQ

Der erste Tenniswettbewerb des Jahres, der United Cup, begann damit, dass Argentinien alle drei Spiele gegen Spanien in diesem gemischten Wettbewerb gewann.

Sebastián Báez besiegte Jaume Munar mit 6:4, 6:4 im Herreneinzel, und Solana Sierra besiegte Jessica Bouzas mit 6:4, 5:7, 6:0 im Dameneinzel, trotz ihrer niedrigeren Platzierungen (beide Spanier waren unter den Top 50). Anschließend besiegte das Duo Guido Andreozzi und María Lourdes Carlé Yvonne Carvalle-Reimers und Íñigo Cervantes mit 7:6(6), 6:2 im Mixed-Doppel

Angesichts des Wettbewerbsformats ist Spanien noch nicht ausgeschieden, aber es bräuchte ein Wunder, da ihr anderer Rivale in der Gruppe der amtierende Meister USA ist, mit Coco Gauff (Weltranglistendritten in der WTA) und Taylor Fritz (Weltranglistennummer 3 in der ATP).

Was ist der United Cup und wie viele Punkte werden ihm vergeben?

Der United Cup ist der einzige Wettbewerb in den offiziellen ATP- und WTA-Kreisen, der Mixed-Double-Matches hat, und obwohl Spieler ihre Länder vertreten, wie den Davis Cup, erhalten die Sieger ebenfalls Punkte, bis zu 500 Punkte für die Sieger. Es wird bis zum 11. Januar in Perth und Sydney ausgetragen.