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Das Rennen um den fünften Platz in der Champions League in der nächsten Saison, bestimmt durch die UEFA-Platzierung, nahm gegen Spanien eine Wendung, nachdem Real Madrid von Bayern München ausgeschieden war und zwei Teams in der Europa League ausschieden, Celta de Vigo und Betis. Spanien hat nun nur noch zwei Teams in den europäischen Halbfinals: Atlético de Madrid in der Champions League und Rayo Vallecano in der Conference League, aber Rayo verlor am Dienstag mit 1:3 gegen AEK Athen (qualifizierte sich mit dem Gesamtergebnis).

Das bedeutet, dass Spanien in dieser Saison mit 21.406 Punkten den zweiten Platz in der UEFA-Rangliste belegt, aber Deutschland kam mit 21.214 Punkten nah dran. England steht mit 26.569 Punkten an der Spitze der Liste, und noch vier Teams in den europäischen Halbfinals; sie haben bereits den zusätzlichen Platz in der Champions League für die nächste Saison gesichert, der an das fünfte Team der Liga vergeben wird.

Spanien und Deutschland wetteifern um den anderen zusätzlichen Platz in der Champions League, und obwohl Spanien derzeit vorne liegt, könnte Deutschland sie überholen. Bayern München spielt in der Champions League gegen Paris Saint-Germain und Freiburg spielt in der Europa League gegen Braga; während Atlético de Madrid in der Champions League gegen Arsenal spielt und Rayo Vallecano in der Conference League gegen Straßburg.

Theoretisch sind die deutschen Teams in allen Fällen Favoriten, und das Gegenteil passiert bei den spanischen Teams: Wenn Atleti und Rayo in der nächsten Runde ausscheiden und mindestens eines der deutschen Teams sich für das Finale qualifiziert, bekommt Deutschland den fünften Champions-League-Platz...