Conference-League-Ergebnisse: viel Drama, aber nur ein Comeback im Viertelfinale

HQ

Die UEFA Conference League hat das Viertelfinale erreicht, und Shakhtar Donetsk, Rayo Vallecano und Crystal Palace qualifizierten sich dank ihrer starken Ergebnisse im Hinspiel, obwohl heute keiner von beiden gewonnen hat. Genau: Rayo Vallecano verlor mit 1:3 gegen AEK Athen, Crystal Palace verlor mit 1:2 gegen Fiorentina und Shakhtar Donezk spielte 2:2 gegen AZ Alkmaar, aber alle drei qualifizierten sich mit den Gesamtergebnissen für das Halbfinale.

Die Ausnahme ist Straßburg: Die französische Mannschaft ging von einem 0:2-Rückstand in der ersten Woche gegen Mainz zu einem überraschenden 0:4-Sieg und setzte sich im Halbfinale gegen Rayo Vallecano. Crystal Palace, laut vielen Favoriten auf den Titel, trifft später in diesem Monat im Halbfinale auf den Ukrainer Shakhtar Donezk. Das UEFA-Konferenzliga-Finale in Leipzig, aber am 27. Mai wird kein deutsches Team dort sein.



AZ Alkmaar gegen Shakhtar Donetsk: 2-2 (2-5 Gesamtergebnis)



AEK Athen gegen Rayo Vallecano: 3:1 (3:4 Gesamtergebnis)



Straßburg gegen Mainz: 4:0 (4:2 Gesamtergebnis)



Fiorentina gegen Crystal Palace: 2:1 (2:4 Gesamtergebnis)

