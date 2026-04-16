UEFA Europa League Ergebnisse aus dem Rückspiel des Viertelfinals: Aston Villa, Forest, Überraschung für Betis

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Nottingham Forest, Aston Villa, Braga und SC Freiburg sind die vier Halbfinalisten der UEFA Europa League 2025/26, nachdem Celta de Vido, Real Betis, Bologna und Porto am Donnerstag im Viertelfinale ausgeschieden sind. Freiburg und Aston Villa galten als Favoriten und unterlagen sowohl im Hinspiel als auch im Rückspiel: Freiburg besiegte Celta mit 3:1, insgesamt 6:1; während Aston Villa Bologna mit 4:0 besiegte, insgesamt 7:1.

Nottingham Forest hatte Glück, nachdem Porto nach nur acht Minuten mit zehn Spielern übrig blieb: Ein einziges Tor von Morgan Gibbs-White brachte die englische Mannschaft ins Halbfinale und gewann mit 1:0, insgesamt 2:1.

Die Überraschung war Betis: Nach dem 1:1 im Hinspiel erzielte das Sevilla-Team in der ersten Halbzeit zwei Tore... doch Braga antwortete, und das Spiel ging von 2:0 auf 2:4 aus. Betis, letztes Jahr Finalisten in der Conference League, sind ausgeschieden.

Europa-League-Ergebnisse vom 16. April:



Celta Vigo gegen Freiburg: 1-3 (1-6 Gesamtergebnis)



Real Betis gegen Braga: 2-4 (3-5 Gesamtergebnis)



Nottingham Forest gegen Porto: 1:0 (2:1 Gesamtergebnis)



Aston Villa gegen Bologna: 4:0 (7:1 Gesamtergebnis)

