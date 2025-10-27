South of Midnight "zeigt, dass diese Geschichten gewollt, gebraucht und notwendig sind", erklärt Hazel-Darstellerin Adriyan Rae

HQ

Es ist fast die Saison der Auszeichnungen für die Videospielbranche. Zwischen Ende November und Anfang April finden viele der größten Shows und Zeremonien statt, wobei die Golden Joysticks in etwa einem Monat stattfinden und dann kurz darauf The Game Awards und dergleichen folgen, bevor sie in der Regel mit der BAFTA Games Awards im Frühling enden.

Im Rahmen der kommenden Show hatten wir kürzlich das Vergnügen, mit Adriyan Rae zu sprechen, den viele von euch als die Person hinter dem Protagonisten von South of Midnight, Hazel, kennen und erkennen werden. Rae ist für einen Best Lead Performer Award nominiert, gegen einige berühmte Namen aus der Branche wie Troy Baker für seine Leistungen als Indiana Jones und Jennifer English als Maelle in Clair Obscur: Expedition 33.

Rae ist in diesem Jahr auch die einzige schwarze Nominierte in dieser Kategorie, und als sie darüber sprach und darüber, was es für sie bedeutet, bei dieser Zeremonie anerkannt zu werden, erklärte sie Folgendes.

"Das wird meine erste Auszeichnung sein, die ich je gewonnen habe. Ich wurde für einen anderen Preis nominiert, aber Mann, was würde das bedeuten? Die Welt. Nicht weil, nicht weil ich dachte: "Oh, schau mich an. Aber weil speziell für diese Rolle, meine verstorbene Tante, die ganze persönliche Reise von allem", erklärt Rae in Bezug auf die göttlichen Umstände, die zu ihrer Besetzung als Hazel führten.

"Und dann die Inklusion der Vielfalt, die Repräsentation, die South of Midnight mit sich bringt, für mich, etwas darin zu gewinnen, das in eine noch größere Plattform zu bringen, noch mehr Menschen... Und die Geschichte hat bei so vielen Menschen Anklang gefunden, dass sie zeigt, dass diese Geschichten gewollt, gebraucht und notwendig sind, und wir sollten mehr davon erzählen und wir sollten sie authentisch darstellen, mit schwarzen weiblichen Hauptdarstellerinnen und vielfältigen Hauptdarstellern, nicht nur mit der gleichen Art von Hauptdarstellern, die man immer sieht, und das ist in Ordnung, weil es bei den Menschen Anklang findet. Das ist es, was mir die Welt bedeuten wird, denn im Großen und Ganzen und dieses Ding ist viel größer als ich, würde es die Bewegung wirklich vorantreiben."

Verpasst nicht unser vollständiges Interview mit Rae, in dem sie uns auch von ihrer bisherigen Arbeit an etwas erzählt , das sich wie eine der vergangenen Iterationen von BioShock 4 anhört. Und vergesst auch nicht, bei den Golden Joysticks für Rae zu stimmen.