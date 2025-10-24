Adriyan Rae beschreibt göttliche Umstände, die dazu führten, dass sie die Rolle der Hazel in South of Midnight

HQ

Wenn du Compulsion 's South of Midnight gespielt hast, wirst du mit dem Charakter von Hazel sehr vertraut sein. Der Star der Show, die Protagonistin dieses Fantasy-Abenteuers, wird von Adriyan Rae gesprochen und zum Leben erweckt, die für ihre Bemühungen um das Projekt sogar für einen Golden Joystick nominiert wurde, was zweifellos ein Zeichen für zukünftige Auszeichnungen ist, die auch bei den kommenden Veranstaltungen vergeben werden.

Kürzlich hatten wir den Luxus, uns mit Rae zu unterhalten, um mehr über ihre Zeit bei der Arbeit an South of Midnight zu erfahren, einschließlich der Geschichte, wie sie die Rolle der Hazel bekommen hat. Es stellt sich heraus, dass bei dieser Paarung einige göttliche Eingriffe im Spiel waren, wie Rae uns ausführlich erklärt, als sie gefragt wird, warum sie sich zu South of Midnight hingezogen fühlte.

"Nun, um ehrlich zu sein, wenn man Videospiele hat, geben sie einem nicht wirklich die richtigen Seiten des Spiels. Sie erzählen dir nicht wirklich etwas über das Spiel. Sie geben Ihnen einen falschen Namen des Spiels. Das Einzige, was mich anfangs wirklich angezogen hat, war ihr Name", begann Rae.

"Also, meine Großtante - meine verstorbene Großtante - ihr Name war Hazel und sie war gerade gestorben, vielleicht zwei Wochen, bevor ich das Vorsprechen bekam. Und ich rief meine Mutter an und sagte: "Mama, weißt du was? Ich hatte ein Vorsprechen und rate mal, wie die Figur heißt?" Sie sagte: "Was?" Ich sagte: "Hazel!" Sie sagte: "Oh mein Gott, schau dir unsere Hazel an, die dir Segen schickt."

"Also ja, das ist es, was mich ursprünglich angezogen hat. Die Szene, die sie geschickt haben, hat wirklich Spaß gemacht und ich habe einen emotionalen Teil hinzugefügt und ich dachte, oh, das fühlte sich gut an. Und als ich einen Rückruf bekam und sie mir tatsächlich die echte... Das richtige Vorsprechen in einer Szene, es war die Szene mit meiner Mutter, in der ich zu Hause bin und denke: 'Dafür habe ich keine Zeit. Ich habe keinen Platz für diese Art von Schuhen." Da dachte ich, oh, das hat Anklang gefunden, weil ich so eine gute Beziehung zu meiner Mutter habe und das spielerische Geplänkel fühlte sich an wie ich und meine Mutter. Und dann das Gefühl, wenn meine Mutter im Wohnwagen weggefegt wäre, oh meine Güte...

"Ich war also wirklich in der Lage, es zu erden und damit in Resonanz zu gehen. Und von da an hatte ich einen Rückruf und dann hatte ich eine Sitzung, in der ich mit Leuten sprach und sie zeigten mir mehr von der Geschichte, denn man muss all diese Schritte durchlaufen, um überhaupt etwas zu lernen. Also habe ich es endlich durchgestanden und ich habe gelernt, dass sie eine Heilerin ist und sie ist auf ihrer Reise zu sich selbst und all das war wie eine Parallele zu meinem Leben. Also dachte ich, okay, ja, das ist gut. Ich habe buchstäblich einen der Anrufe abgebrochen und dachte mir, warum nicht? Ist das so für mich bestimmt? Es war buchstäblich, wie Gott hier gesagt hat: Nimm das."

Rae hat es in diesem Jahr mit starker Konkurrenz zu tun, darunter Troy Baker als Indiana Jones, Jennifer English als Maelle, Erika Ishii als Atsu und mehr. Sie können für Rae in den Golden Joysticks stimmen, indem Sie hier vorbeigehen.

Ansonsten schau dir unser vollständiges Interview mit Rae unten an, in dem wir weiter über South of Midnight sprechen und auch über vergangene und zukünftige Projekte sprechen.