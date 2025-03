Champions-League-Achtelfinale: Alle Spiele, wann sie stattfinden und wie man sie sehen kann

HQ

Wir sind endlich in der Woche der Runde der letzten 16 von Champions League. Die spannendsten Phasen des höchsten europäischen Fußballwettbewerbs sind da, mit Spielen, die in diesem und im nächsten Jahr stattfinden. Tatsächlich kennen wir bereits die genaue Platzierung aller 16 verbleibenden Mannschaften und ihren Weg mit potenziellen Konkurrenten zum Finale in München.

Das Hinspiel findet am 4. und 5. März statt, mit herausragenden Spielen wie Real Madrid gegen Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain gegen Liverpool oder Bayern München gegen Leverkusen, dem ersten Bayern-Spiel seit seinem 125. Geburtstag.

Champions League Spiele am 4. März, Dienstag



Club Brugge - Aston Villa (18:45 Uhr, 17:45 Uhr GMT)



Real Madrid - Atlético de Madrid (21:00 Uhr, 20:00 Uhr GMT)



PSV - Arsenal (21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT)



Borussia Dortmund - Lille (21:00 Uhr, 20:00 Uhr GMT)



Champions League Spiele am 5. März, Mittwoch



Feyenoord - Inter (18:45 Uhr, 17:45 Uhr GMT)



Paris Saint-Germain - Liverpool (21:00 Uhr, 20:00 Uhr GMT)



Bayern München - Leverkusen (21:00 Uhr, 20:00 Uhr GMT)



Benfica vs Barcelona (21:00 Uhr, 20:00 Uhr GMT)



Champions League Spiele am 11. März, Dienstag



Barcelona - Benfica (18.45 Uhr, 17.45 Uhr GMT)



Inter vs Feyenoord (21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT)



Leverkusen - Bayern München (21:00 Uhr, 20:00 Uhr GMT)



Liverpool - Saint-Germain (21:00 Uhr, 20:00 Uhr GMT)



Champions League Spiele am 12. März, Mittwoch



Lille - Borussia Dortmund (18.45 Uhr, 17.45 Uhr GMT)



Arsenal - PSV (21:00 Uhr, 20:00 Uhr GMT)



Aston Villa gegen Club Brugge (21:00 Uhr, 20:00 Uhr GMT)



Atlético de Madrid - Real Madrid (21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT)



So sehen Sie das Achtelfinale Champions League

Die wichtigsten UEFA-Wettbewerbe werden je nach Land auf unterschiedlichen Kanälen übertragen, die meisten davon sind kostenpflichtige Kanäle. Wenn Sie aus Großbritannien zuschauen, können Sie sie bei TNT Sports, Amazon Prime, sehen. In Frankreich können Sie es mit einem Canal+ nehmen; in Italien bei Sky; in Spanien bei Movistar, in Dänemark bei Viaplay... Eine vollständige Liste der Sender finden Sie hier.