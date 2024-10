Sony schließt Firewalk und Neon Koi und kündigt Concord endgültig

HQ

Für Concord ist das Spiel vorbei, da Sony bestätigt hat, dass Firewalk Studios geschlossen wurde und das Spiel in keiner Weise wiederbelebt wird. Zu Firewalk gesellt sich Neon Koi, ein weiteres Studio im Besitz von Sony, das dauerhaft schließt.

Hermen Hulst, Co-CEO von PlayStation, schickte eine E-Mail an die Mitarbeiter, die später auf der offiziellen Website veröffentlicht wurde. Darauf bestätigt er, dass Concord, obwohl sie nach ihrer vorzeitigen Schließung im vergangenen September nach nur zwei Wochen im Verkauf eine zweite Chance erhalten hatten, endgültig storniert wurde.

"Was Firewalk betrifft, so waren wie Anfang September angekündigt, bestimmte Aspekte von Concord außergewöhnlich, aber andere kamen nicht bei genügend Spielern an, und als Ergebnis haben wir das Spiel offline genommen."

"Wir haben in den letzten Monaten viel Zeit damit verbracht, alle unsere Optionen auszuloten. Nach reiflicher Überlegung haben wir beschlossen, dass der beste Weg nach vorne darin besteht, das Spiel dauerhaft einzustellen und das Studio zu schließen. Ich möchte mich bei allen bei Firewalk für ihr handwerkliches Können, ihren kreativen Geist und ihre Hingabe bedanken."

Concord ist tot, und damit auch Firewalk, das talentierte Studio dahinter

Hulst fährt fort, wie hart umkämpft der PvP-Ego-Shooter-Bereich ist, und gibt zu, dass sie ihre Ziele mit dem Titel nicht erreicht haben. Und obwohl er an die Vorteile des "kreativen Experimentierens und der Entwicklung neuen geistigen Eigentums" glaubt, ist die harte Realität, dass die Priorität darin besteht, "durch nachhaltige Finanzen zu wachsen, insbesondere in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation".

"Wir werden die Lehren aus Concord ziehen und unsere Live-Service-Fähigkeiten weiter verbessern, um zukünftiges Wachstum in diesem Bereich zu erzielen."

Die Macher von Concord Firewalk war eines der vielversprechendsten neuen Teams bei SIE, das 2018 von den Destiny-Veteranen Ryan Ellis, Tony Hsu und Elena Siegman gegründet und später von Sony gekauft wurde, mit der Hoffnung, ein eigenes Overwatch zu haben.