Wir alle sind uns schmerzlich des abgedroschenen Picasso-Zitats bewusst, dass es darum geht, von anderen Schöpfern zu stehlen. Diejenigen, die wissen, was sie tun, kopieren, diejenigen, die ahnungslos sind - stehlen. Und wenn du schon Ideen, Manöver und Setups aus einem anderen Spiel klaust - kannst du dann genauso gut von den Besten stehlen? Das war natürlich die Begründung von Rare, als sie in Banjo Kazooie 68 % dessen stahlen, was Super Mario 64 so gut machte. Das Gleiche gilt, als Turn 10 mit Forza Motorsport viel von Gran Turismo gestohlen hat und als Call of Duty 122.000 Kilogramm Inspiration vor allem von Medal of Honor nahm. Das passiert natürlich die ganze Zeit, und es besteht kein Zweifel daran, dass Firewalk Studio, das sich im Besitz von Sony befindet, darauf abzielt, "sein eigenes Overwatch" zu entwickeln. Concord ist eine Overwatch-Kopie. Direkt nach oben. Direkt durch. Nehmen wir kein Blatt vor den Mund und ignorieren wir das Offensichtliche. Aber, wie gesagt, das ist nicht unbedingt etwas Negatives.

Concord befindet sich seit fast acht Jahren in der Entwicklung und die Leute dahinter (etwa 150-160 Personen) sind hauptsächlich Veteranen der Entwicklung von Destiny und Destiny 2, was wie die Overwatch-Inspiration sehr auffällig ist. Es handelt sich um einen arenabasierten "Helden-Shooter", in dem zwei Teams mit jeweils fünf Spielern in überfüllten Levels gegeneinander antreten, um zu sehen, welches Team das andere Team am meisten und am besten schießen kann. Es stehen 16 verschiedene Charaktere zur Auswahl und sie alle haben unterschiedliche Designs, Charaktere, Waffen und Spezialfähigkeiten. Die typischsten "Helden" sind hier enthalten, was bedeutet, dass es einen Roboter gibt, der sich ziemlich genau wie Tracer verhält, ein Mädchen, das sich genau wie Pharah verhält, eine Kopie von Cassidy, Winston, 76 und Hanzo. Sie sind alle hier und diejenigen unter euch, die Zeit in Blizzards mittlerweile kultigem Shooter verbracht haben, werden natürlich viel davon wiedererkennen.

Was das Gameplay angeht, fühlt sich Concord sehr wie Overwatch an, mit einigen Elementen, die direkt aus Destiny übernommen wurden. Du bewegst dich langsam, läufst langsam, springst hoch (und langsam) und rutschst langsam über den Boden, wenn du dich dafür entscheidest. Natürlich haben einige Schlüsselpersonen innerhalb von Firewalk (das hauptsächlich aus Bungie-Veteranen besteht) sowohl an Halo als auch an Destiny gearbeitet, und das zeigt sich in der Art und Weise, wie die Schwerkraft das Spieltempo und die Bewegungsmuster beeinflusst. Ich, als lebenslanger Halo-Liebhaber, hätte das wahrscheinlich mehr gemocht, wenn sie auch diesen speziellen, schwer fassbaren und seltsamen Kontrast von Halo mit langsamen Bewegungen und ultraschneller Feuerrate in den Waffen beibehalten hätten, was in Concord nicht der Fall ist. Stattdessen fühlt sich dieses Spiel träge an. Etwas, mit dem ich zu kämpfen habe. Sicher, es gibt schnellere Charaktere, die höher springen und etwas schneller laufen (Theo und Lennox sind hier zwei Beispiele), aber es fühlt sich immer noch so an, als wäre es zu langsam im Vergleich zu Overwatch oder Valorant, und ich konnte dieses Gefühl während meiner ganzen Tage mit Concord einfach nicht abschütteln.

Die Waffen fühlen sich jedoch trotz des langsamen Spieltempos gut an. Es liegt auf der Hand, dass es Bungie-Veteranen sind, die an dem Waffenarsenal gearbeitet haben, das reichlich Abwechslung enthält und so hier direkt beim Release eine gute Balance schafft. Ich habe mich während meiner Tage mit Concord an den Charakter Roka geklammert, der sich sehr wie Pharah anfühlt und Raketen aus einem Raketentrichter abschießt und mir damit schöne Unreal Tournament Vibes verleiht, ganz zu schweigen von einem Overwatch-Gefühl, das ich immer bevorzugen werde. Ich habe auch viel mit dem Echsenmenschen Lennox gespielt, dessen Piratengewehr zusammen mit dem Panzercharakter Emari und ihrer brutalen Minigun amüsiert.

Natürlich gibt es hier ein Level-System und etwas, das Firewalk Varianten nennt, die man über zeitbasierte Herausforderungen freischaltet und nicht im Kontext des eigenen Levels. Dies sind im Grunde genommen "Vergünstigungen", aber wenn man bedenkt, wie sie hinter einem fast unverständlichen System gefangen sind, das auf Zeit basiert, und wie schnell man verschiedene Aufgaben "im Spiel" erledigt, fühlt es sich sehr willkürlich an. Natürlich gibt es auch kosmetische Gegenstände. Neue Kleidung für jeden Charakter, aber auch diese sind hinter einem System verschlossen, das es mir als Spieler nur erlaubt, jeweils eine freigeschaltete Bluse auszuwählen, auch wenn ich im Grunde das ganze Ding freigeschaltet habe. Viele dieser Ideen fühlen sich so an, als wären sie nur hinzugefügt worden, weil Firewalk das Gefühl hatten, dass sie sich etwas "Eigenes" einfallen lassen mussten, anstatt alles von Blizzard zu kopieren. Ein bisschen so, als würde man versuchen, ein Problem zu lösen, das es nicht gibt, würde ich sagen.

Für mich ist der beste Teil von Concord die Grafik. Firewalk hat die Unreal Engine 5 auf brillante Weise eingesetzt und es gibt nur wenige Spiele in dieser Kategorie, für PlayStation 5, die mit der Schärfe, Detailtreue und Klarheit mithalten können, durch die sich die Grafiken in Concord auszeichnen. Ich liebe die Lichteffekte, wie gut es fließt und die hellen, wunderschönen Farben. Das Design ist so retro-spacig auf eine Art und Weise, die mir auch sehr gut gefällt. Firewalk hat Farscape mit Roger Cormans kultigem Müllstreifen War Beyond the Stars gemischt, um eine Art selbstbewusste, flippige Retro-Welt zwischen den Sternen zu schaffen, und wenn die Ladesequenz vor jedem Spiel mit einer superschicken Sequenz maskiert wird, in der die Helden deines Teams mit dem Raumschiff Northstar einfliegen und sich auf den Kampf vorbereiten, atmosphärisch genau richtig und schafft es hervorragend, einen Kontext in einem Multiplayer-Spiel zu schaffen, in dem sich solche Dinge normalerweise wie Zeitverschwendung anfühlen.

Insgesamt denke ich, dass die Präsentation und der Ton der Erzählung gelungen sind, im Gegensatz zu dem stark kritisierten Ankündigungstrailer vor etwas mehr als einem halben Jahr. Ich mag den Blick hinter die Kulissen der Freegunners, einer Gruppe von Söldnern im Ruhestand mit einem ausgeprägten Guardians of the Galaxy-Vibe, die an Bord des Schiffes Northstar durch die Galaxis reisen und verschiedene andere Teams herausfordern, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Ich mag die Dialoge, ich mag das Innere des Nordsterns und ich mag die Synchronsprecher, die mit genau der richtigen Portion Sarkasmus auf eine Art und Weise spielen, die sich vertraut und lustig anfühlt, ohne gezwungen zu sein. Auch die Präsentation in Bezug auf die Grafik ist fantastisch. Alles, vom Startbildschirm bis zu den Menüs, all die kleinen grafischen Elemente, die Sie über Updates, benutzerdefinierte Funktionen und Ihr Level informieren - ist übersichtlich, clever strukturiert und super stylisch. Das Retrospace-Feeling ist in allem präsent und stilistisch ist Concord sehr stilvoll zusammengestellt mit einem homogenen und stromlinienförmigen Design-Feeling.

Was mir jedoch nicht so gut gefällt, ist das Charakterdesign. Abgesehen von Lennox, Star Child und Hayman sind die meisten Charaktere ohne Identität in einem möglichst faden Design. Es ist klar, dass Firewalk Studios hart daran gearbeitet hat, so viel zwanghafte Inklusion wie möglich unterzubringen, und dabei es verpasst hat, Abwechslung und Persönlichkeit in die Charakterliste einzubauen. Angesichts der Tatsache, dass es sich um einen von Sony finanzierten Hero-Shooter handelt, ist es schwer zu verstehen, warum Firewalk keine beliebten Sony-Charaktere wie Ratchet, Jak, Helghast, Sly Cooper und Clank anstelle der eher traurigen Aufstellung verwendet hat, die in Concord angeboten wird.

Am Ende ist Concord kein schlechtes Spiel. Überhaupt nicht. Es ist befahrbar, durchgehend. Die Matches sind in Bezug auf den Unterhaltungswert in Ordnung, das Spielgefühl ist in Ordnung und die Entwickler haben gute Arbeit geleistet, ihre eigene Heldengruppe aufzubauen, basierend auf der Tatsache, dass Blizzard im Rückstand ist, aber es fehlt hier auch an intrinsischem Wert und angesichts der Tatsache, dass sie so frei von Paladins geliehen haben, Overwatch und sogar Lawbreakers und damit keine eigene Identität aufbauen konnten, gibt es für mich keinen Grund, weiterzuspielen - wenn ich stattdessen weiterhin die Originale genießen kann. Die Tatsache, dass Concord auch 35 £ kostet, wenn alle Konkurrenten kostenlos sind, ist ebenfalls schwer zu rechtfertigen.